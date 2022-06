ILLUSTRASJONFOTO.

Dommeren stoppet G19-kamp etter fire røde kort – måtte få politihjelp

Da dommeren valgte å stoppe mandagens G19-oppgjør mellom to klubber i Oslo-området ble det kaos – og han måtte få politieskorte av banen. Leder for den ene klubben sier det er aktuelt å legge ned laget.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Vi skal ha et styremøte i kveld (tirsdag, journ. anm). Vi er en nystartet klubb, og saker som dette er en belastning for oss. Dette er noe vi er veldig lei oss for, sier daglig leder i klubben som fikk fire spillere utvist – heretter kalt «bortelaget» – til VG.

VG har valgt å anonymisere begge lagene, ettersom det kan være mindreårige spillere i en G19-kamp og politiet ble involvert. Den daglige lederen for bortelaget var ikke fysisk til stede da oppgjøret ble spilt mandag kveld.

Hjemmelaget ledet da kampen ble stoppet, og bortelaget hadde fått sitt fjerde røde kort et stykke ut i 2. omgang. Da valgte dommeren å blåse av det hele, men den allerede dårlige stemningen eskalerte.

– Kampen kunne fortsatt, men trenerne til Rustad Abildsø ba meg om å avblåse kampen fordi de ikke var mer enn sju mann igjen på banen. Alle kortene kom på grunn av grov munnbruk, sier dommeren til Østlandets Blad, som først omtalte saken.

VG har vært i kontakt med dommeren, som henviser til rapporten han har sendt over til Oslo fotballkrets. Lederen for Oslo fotballkrets, Tore Bråteng, hadde ikke anledning til å besvare våre spørsmål tirsdag.

– Politiet var til stede og sørget for at gjengen tilknyttet bortelaget ble ført bort. Det er trist at et idrettslig arrangement ikke kan gjennomføres på grunn av dårlig oppførsel, sier oppdragsleder Randi Nymoen-Jahren i Øst politidistrikt til Østlandets Blad.

Daglig leder i bortelaget forteller at politiet allerede var til stede på denne kampen fordi dette de har hatt disiplinære utfordringer tidligere. En del av tilskuerne som følger laget har også skapt problemer for motstandere og dommere.

– Det er ikke til å legge skjul på at vi har hatt episoder tidligere rundt dette laget. Vi har en trener som har jobbet steinhardt med disse guttene, sier han – og sier klubben er opprettet som et sosialt initiativ.

– Mange av spillerne er fra ulike etniske bakgrunner og har veldig lite, eller ikke noe, nettverk rundt seg. Vi som klubb har ønsket å bidra med at de har en aktivitet å gå til, men det skaper en del utfordringer vi sliter med å takle alene, forklarer daglig leder for bortelaget, som er lei seg for det som nå har skjedd:

– Det var det siste jeg sa til dem etter forrige oppvaskmøte, for ikke lenge siden, at jeg ikke ønsket å ha den telefonsamtalen jeg har nå, sier han med henvisning til oppringningen fra VG.

– Kan det bli aktuelt å trekke laget fra seriespill?

– Det er absolutt et alternativ, det er derfor vi skal ha styremøte i kveld.

Hjemmelagets daglige leder skriver i en e-post-uttalelse til VG at de opplevde en del forstyrrelser under kampen, som ødela kampens gang og gjorde dommerens jobb vanskelig.

– Som klubb synes vi det først og fremst er veldig trist at fotballkamper ender på denne måten, ikke minst med tanke på dommerens opplevelse, skriver daglig leder for hjemmelaget.