Erling Braut Haaland sendte en klar beskjed til svenskene etter både å ha kranglet med og ydmyket motstanderen med to mål på Friends Arena.

Landslagsspillerne om drittslenging på banen: − Ville ikke gjort det mot Erling

ULLEVAAL STADION (VG) Disputten mellom Erling Braut Haaland og Sverige-stopper Alexander Milošević skaper overskrifter også utenfor Skandinavia. De norske landslagsspillerne synes det er vanskelig å si hvor grensen for drittslenging går.

– Det er et veldig godt spørsmål, og det er nok ikke noe godt svar på det, men jeg tror at vi skal jobbe mot å prøve å unngå det. Hvis det som sies er sant, så synes jeg ikke det er bra, sier midtbanekrigeren Morten Thorsby til VG.

I intervjuet med TV 2 etter kampslutt hevdet Erling Braut Haaland at den svenske midtstopperen hadde kalt ham «hore» like før han satte inn 2–0-målet på Friends Arena.

– Jeg ville ikke gjort det mot Erling. Det er gratis motivasjon for ham. Når du terger opp ham, så får du kjørt deg kort tid etterpå, sier midtstopper Leo Skiri Østigård på tirsdagens presseseanse.

PARKERT: Erling Braut Haaland feier forbi midtstopper Alexander Milošević allerede i den første omgangen mellom Sverige og Norge på Friends Arena.

Mens Milošević hevdet sin uskyld og beskyldte Haaland for løgn, sa Alexander Sørloth til Nettavisen at også han fikk samme melding servert i løpet av 2–1-seieren i Stockholm.

– Det er nok mer enn folk tror, det har jeg erfart over flere år og i flere lag, både ute i Europa og Premier League. Noen backer forsøker å komme inn i hodet ditt, men jeg har aldri latt meg provosere av det, sier Mohamed Elyounoussi.

– Hvor går grensen?

– Det kommer an på hvordan man er som på person. For meg har det alltid vært sånn at det som skjer på banen, det skjer på banen, så er vi kompiser etterpå. Det gjelder både med- og motspillere, sier «Moi».

FULL AV KRAFT: Erling Braut Haaland viser frem musklene og spent knyttneve til lagkompis Sander Berge. BALLKONTROLL: Landslagssjef Ståle Solbakken. VERBAL SKYTS: Morten Thorsby ble anklaget for å filme mot Sverige søndag, men viste frem bevis på pressetreffet. Her retter han skytsen mot Alexander Sørloth. HØR SÅ! Ståle Solbakken med pep talk til landslaget. GYLNE GUTTER: Erling Braut Haaland og Martin Ødegaard forbereder seg til tirsdagens trening.

Den svenske TV-profilen Patrick Ekwall mener Haaland «brøt en gyllen regel» da han uttalte seg om det som angivelig ble sagt, og får støtte av den tidligere Rosenborg-spilleren Mikael Lustig, som nå er lagkamerat med Milošević i AIK.

– Det er noe som har blusset opp. Det er ikke ofte man går ut og sier det som blir sagt på banen slik Haaland gjør. Det var noe han sa i en mening, og det er klart mediene er sugne på det. Men det er litt høne av en fjær. Man tenker ikke på det, sier svenske Lustig til Aftonbladet.

– Handler det om rasisme, håper jeg virkelig spillere sier ifra, men banneord og lignende har alltid eksistert. 95 prosent av spillerne sier ting som du ikke ønsker skal stå i avisen, sier mannen som står med 94 landskamper for Sverige.

Thorsby synes derimot at Milošević gikk over streken.

– Det er jo veldig vanlig. Jeg sier ikke at det er bra, jeg mener det er noe vi bør holde oss unna, og spesielt hvis det er sant det sies at det ble sagt, så er ikke det bra, sier Morten Thorsby, som legger til at man ikke alltid har helt kontroll når det er mye adrenalin og temperatur.

– Det er ganske vanlig, sånn har det blitt. Det må man bare akseptere, enten man liker det eller ikke, mener Jens Petter Hauge, som også røper at han åpner lommeboken:

De er samstemte i at man må akseptere at det kommer noen «meldinger», så lenge man holder seg innenfor de tilsynelatende uklare grensene.

– Av og til kan det være fint å kjøre litt ironi på banen for å sette ut motstanderen litt, for eksempel hvis noen gjør en feil. Det er litt «mind games», sier Thorsby.

– Hvordan er du selv?

– Jeg er ganske konsentrert på meg selv, så jeg har ikke så mye overskudd til å snakke til andre, sier Thorsby.

– Jeg er fra Nord-Norge, så jeg kan være litt kvass av og til, innrømmer Holmgren Pedersen.

– Jeg er ikke så redd for å fyre litt, og bryr meg egentlig ikke om jeg får slengt noe tilbake, så det er jeg vant med, sier Hauge, som blant annet levert dette intervjuet etter en kamp mot Vålerenga i 2020:

– Hvem er best på å «melde» innenfor det som er greit?

– Det er mange som er fine, og Erling er jo en som snakker litt. Han må få lov til det så lenge han fortsetter å levere på banen, sier Eintracht Frankfurt-vingen.

– Da bryr han seg kanskje heller ikke så mye om han får noe tilbake?

– Jeg tror ikke han mister nattesøvnen av det, nei, gliser Hauge.

Østigård lot seg heller ikke imponerte av det påståtte utsagnet fra Milošević.

– Det er veldig svakt det han meldte. Han burde hatt litt opplæring hvordan det gjøres, sier stopperen med glimt i øyet.

PS! Milošević blir ikke å se i returoppgjøret på Ullevaal søndag, ettersom han måtte trekke seg fra troppen på grunn av en skade. Dermed er Sveriges stopperkrise ytterligere forverret.