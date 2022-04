FIN GEST: Syv minutter ut i kampen mellom Liverpool og Manchester United begynte publikum å klappe som en gest til Cristiano Ronaldo og kjæresten Georgina Rodriguez etter at paret mistet sin sønn under fødselen.

Ronaldo-søster: − Vil aldri glemme hva dere gjorde

Denne gesten fra tilskuerne på Anfield har rørt familien til en sorgtung Cristiano Ronaldo.

Av Jostein Magnussen

Publisert: Nå nettopp

Manchester United-stjernen fikk rørende støtte og en markering av både Liverpool- og United-fans på Anfield tirsdag. Syv minutter var spilt da publikum begynte å klappe for å vise sin omtanke etter at Ronaldo og samboeren Georgina Rodriguez mistet sønnen under fødsel.

«You´ll never walk alone», runget på stadion i ett minutt.

Søsteren til Ronaldo, Elma, har lagt ut en takk til Liverpool-fansen etter gesten.

– Takk for dette, Liverpool. Vi vil aldri glemme hva dere gjorde i dag, skriver hun på sosiale medier.

Etter nedsablingen av Manchester United var det nettopp dette øyeblikket Liverpool-manager Jürgen Klopp trakk frem etter kampen.

– Viste klasse

– Hele stadion viste klasse. Det er så mange ting som er viktigere i livet enn fotball. Vi føler med Cristiano og hans familie. Vi kan ikke tenke oss hvor tøft dette må ha vært for ham, sa Klopp til Sky Sports.

SØRGER: Cristiano Ronaldo og samboeren Georgina Rodriguez.

– Dette viser at fotball handler om mer enn å støtte sitt lag, sier Manchester United-manager Ralf Ragnick.

Cristiano Ronaldo skal ha trent for fullt med lagkameratene i Manchester United i dag. Han sto naturlig nok over tirsdagens storkamp mot Liverpool som følge av tragedien.

I dag var han avbildet i engelske medier mens han blir kjørt til trening, og lokalavisen Manchester Evening News skriver at han deltok i hele treningsøkta på anlegget i Carrington.

Ronaldo og samboeren Georgina Rodriguez ventet tvillinger, en gutt og en jente, men mandag ble det kjent at gutten mistet livet. Alt skal stå bra til med datteren.