TO MÅL: Hugo Vetlesen viste seg frem med to scoringer borte mot Haugesund.

Benket for at han skulle bli forbannet: − Det er beinhardt

HAUGESUND (VG) Hugo Vetlesen (21) har spilt 23 av 26 kamper i Eliteserien denne sesongen, men kun seks av dem fra start. Mot Haugesund ble en forbannet Vetlesen Glimts helt med sine to mål, selv om det bare holdt til ett poeng.

Publisert: Nå nettopp

Vetlesen sørget for at Glimt opprettholdt sin råsterke ubeseirede rekke. Nå har Kjetil Knutsens lag gått av banen 20 ganger på rad uten å tape.

Vetlesen står med det med fem mål og fire assists i Eliteserien i år. På 23 kamper er ikke det nødvendigvis ekstremt imponerende, men omgjort til minutter, har Vetlesen ikke spilt mer enn 838 minutter – altså rett i overkant av ni fulle kamper og har notert seg for målpoeng hvert 93. minutt.

Søndag kom han inn på stillingen 1–0 til Haugesund, med 28 minutter igjen av ordinær tid. I det 77. minuttet satte han inn utligningen, før han sendte Glimt i ledelsen ti minutter senere.

– Et av de bedre målene jeg har scoret, sier Vetlesen om det siste, hvor han fra 20 meter sendte ballen ned i hjørnet.

Vetlesen har nå scoret i de tre siste eliteseriekampene, og etter at han kun fikk et par minutter helt på tampen i torsdagens kamp mot Roma, innrømmer Glimt-trener Kjetil Knutsen at det var tøft å benke Vetlesen.

– Det er beinhardt at han ikke får starte i dag. Det er jeg den første til å innrømme. Jeg hadde en plan om at det kom til å bli slik, at han var forbannet, sier Knutsen.

Vetlesen selv svarer bekreftende på at han var forbannet.

– Ja, det er ikke noe legge skjul på. Jeg føler jeg har vært i veldig god form i det siste. Så har det vært flere ganger hvor jeg har fått en på fleisen når jeg trodde jeg skulle starte, men det ikke har skjedd. Jeg var forbannet, så da var det eneste som gjaldt å gjøre seg klar og omstille seg hvis man fikk muligheten. Det gjorde jeg i dag, så det var god respons, sier 21-åringen.

– For lagets del var det veldig nært at det var genialt. Ikke for hans del, men for lagets del, og det er min viktigste oppgave, å først og fremst tenke på laget, sier Knutsen om tanken bak å ha en sint Vetlesen på benken.

– Det var en tanke i det å bruke hans kvaliteter når det forhåpentligvis åpnet seg. Det var en tanke som jeg synes nesten fungerte 100 prosent, sier han.

Med Patrick Berg og Ulrik Saltnes ute med skade, har trioen Sondre Brunstad Fet, Elias Hagen og Morten Ågnes Konradsen vært Knutsens foretrukne midtbanetrio de siste kampene. Vetlesen sier han håper «alle spillere» skal tenke som han når de ikke får sjansen fra start.

– Jeg har vært forbannet utallige ganger i år fordi jeg ikke har startet. Den eneste tanken er at jeg skal hjelpe laget og gjøre en god prestasjon. Jeg synes jeg har treffet på det flere ganger i år. Det er der lista ligger. Det er bare elleve mann som kan starte, og jeg vet at det ikke er mye rullering. Det gjelder å ta vare på de mulighetene man får, sier han.