To Brann-spillere utelatt - daglig leder: − Jeg er ganske sjokkert

BERGEN/OSLO (VG) Brann-bråket får umiddelbart konsekvenser for to spillere. Daglig leder Vibeke Johannesen er sjokkert over det som har kommet frem.

– Vi står midt i en dypt tragisk og alvorlig sak for klubben og alle involverte. Det er den vanskeligste situasjonen noen av oss har vært med på. Vi samarbeider tett med styret for å løse dette best mulig. Det er ikke lett. Informasjonsbildet forandrer seg hele tiden. Det er vanskelig å vite hva vi skal si og når. Først er vi blitt kjent med at det pågår en politietterforskning om en mulig straffbar hendelse på Stadion. Vi samarbeider med politiet med dette. Vi er glad for at de er involvert når det er mistanke om en straffbar hendelse og så vet dere at det er vanskelig for oss å kommentere detaljer, sier daglig leder Vibeke Johannesen.

Brann-skandalen får nå umiddelbare konsekvenser for to spillere.

– To spillere har ikke vært på trening etter enighet med Mikkel Andersen og Kristoffer Barmen. De vil ikke være tilgjengelig for kamptroppen i morgen. De to er ikke under etterforskning av politiet. Denne saken har vært en alvorlig belastning for de og vi er enige med de at de står over trening og ikke er aktuell for kamp i morgen. Jeg må bare be alle å tenke seg om og ikke bidra til rykter og hets som er langt utover grensen. Dette er en krevende sak, sier Johannesen.

Trener Eirik Horneland sier Barmen tok kontakt med ham i går.

– Han sa at han ikke ønsket å være en del av helgens tropp. Han var mentalt sliten. Så snakket jeg med Mikkel lørdag morgen. Han har også hatt det tøft de sist dagene og var ikke mentalt kapabel til å være med i helgen, så han har også tatt fri, sier Horneland.

Etter formiddagens Brann-trening før kampen mot Sandefjord søndag, var det hun, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og trener Eirik Horneland som møtte pressen.

Tidligere har klubben sagt at hendelsene ikke får noen konsekvenser.

– Det er kommet en del informasjon fra flere hold, så vi har et annet informasjonsbilde nå enn det vi hadde på torsdag. Jeg er ganske sjokkert over det jeg har fått informasjon om, sier Johannesen.

– Vi som klubb har en stor utfordring med å få alt på bordet og så må vi ta tak i de valgene som har blitt tatt.

– Når fikk du kjennskap til at det kunne være snakk om et mulig overgrep inne på Brann stadion?

– Det fikk jeg da jeg ble kontaktet av politiet, så har jeg hørt masse rykter om mye som kan ha skjedd her inne. Jeg har fått ulik informasjon og synes det har vært vanskelig å vurdere graden av det, sier Johannesen og sier at det jobbes med «flere straffereaksjoner internt».

– Vi må skaffe oss hele bildet, og straffereaksjoner vil vi håndtere internt. Det har kommet ny informasjon hver eneste dag fra ulike hold. Det har vært krevende, sier Johannesen. Hun har selv status som vitne hos politiet.

Johannesen kom også med en beklagelse.

– Hvis noen har hatt en dårlig opplevelse på Stadion så må vi beklage så voldsomt på vegne av klubben og de spillerne som ikke har vært der. Det er mye ved den kvelden som er helt uakseptabelt. Vi er glad for at politiet følger opp eventuelle spørsmål rundt en mulig straffbar handling. Dette er veldig trist for alle som er glad i klubben, for spillere som ikke har vært her eller gjort noe, det er trist for byen og det er trist at det er noen som har tatt noen veldig dårlige valg som påvirker så mange.

Natt til onsdag ble det først kjent at flere Brann-spillere brøt seg inn og hadde et nachspiel på Brann Stadion natt til tirsdag. Det hele startet som en middag for å integrere sommerens nysigneringer i spillergruppen, men endte opp i en fest inne på Stadion.

I løpet av de siste dagene har det kommet frem at tolv Brann-spillere og syv kvinner var innom nachspielet, og fredag ettermiddag gikk politiet ut med beskjeden om at de etterforsker et mulig seksuelt overgrep knyttet til festen.

Se faktaboksen for en mer detaljert gjennomgang:

Branns uke oppsummert NATT TIL TIRSDAG: Tolv spillere holdt nachspiel på Brann Stadion uten tillatelse. Det skjedde etter en felles lagmiddag som utviklet seg til en tur på byen. Syv kvinner – uten tilknytning til klubben – deltok på nachspielet. NATT TIL ONSDAG: Nachspielet når avisforsidene da Bergens Tidende får bekreftet av Branns daglige leder Vibeke Johannesen at klubben behandler et brudd på de interne retningslinjene. Hun sier at ingen av spillerne hadde fått klarsignal til å dra ut på byen. ONSDAG: Kristoffer Barmen bekrefter overfor Bergensavisen at han var en av festdeltakerne og håper de vil bli tilgitt på sikt. Han innrømmer at de mistet kontroll. Brann-trener Eirik Horneland uttrykker at han er fryktelig irritert til BT. Brann sender ut en pressemelding der de meddeler at midstopper Vegard Forrens tid i klubben er over. Klubben meddeler at det ikke har sammenheng med hendelsene natt til tirsdag. De skal i flere uker ha jobbet med en overgang uten å ha lyktes. TORSDAG: Det kommer frem at syv kvinner var til stede på nachspielet i Dagbladet. Brann ga uttrykk for at ingen av spillerne ville bli utestengt: – De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa Vibeke Johannesen i Brann til BT. FREDAG: Politiet innleder etterforskning på eget initiativ etter at de har mottatt opplysninger om et mulig seksuelt overgrep i forbindelse med festen på Brann Stadion. Vibeke Johannesen var inne til samtaler på politistasjonen i 14-tiden. Brann opplyser via en pressemelding at de samarbeider med politiet. De skriver også at de vil trenge mer tid til å gå gjennom saken, fordi de har mottatt ny informasjon. Sent fredag kveld – etter å ha tilbragt hele ettermiddagen i krisemøter – sender Brann ut en ny pressemelding. Johannesen omtaler det som en «uakseptabel og trist sak». Hun sier at de diskuterer eventuell straff internt. Styret tar den endelige beslutningen. Vis mer

«Politiet har ikke mottatt noen anmeldelse i saken, men basert på opplysninger vi har mottatt samt egne undersøkelser, vurderer vi det slik at det er grunnlag for å etterforske om det har skjedd et straffbart forhold», skrev politiet i pressemeldingen.

Fredag sendte Brann ut en pressemelding om at de trengte mer tid til å vurdere saken fordi de hadde mottatt ny informasjon. Brann-trener Eirik Horneland, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og daglig leder Vibeke Johannesen satt i krisemøter store deler av kvelden.

Rundt 23.30 sendte klubben ut en pressemelding der de sa at klubben samarbeider med politiet. Johannesen omtalte saken som «uakseptabel og trist». Underveis i møtene ble det diskutert straff og andre virkemidler.

