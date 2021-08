Brann-slukkingen har pågått kontinuerlig helt siden nyheten om det famøse nachspielet på Brann Stadion sprakk i offentligheten.

Rykteflommen er allerede i gang da Bergens Tidende én time etter midnatt onsdag 11. august publiserer saken om at flere Brann-spillere tok seg inn på Brann Stadion for å feste etter å ha vært samlet i et sosialt lag på et utested i Bergen sentrum.

På sosiale medier tar det nå full fyr. Beskyldninger mot spillere og klubb spres som ild i tørt gress.

De neste dagene og ukene får nachspielet i underetasjen på Brann Stadion enorme konsekvenser for både spillere, kvinnene som var til stede og klubben.

VG kan i dag komme med hittil ukjente detaljer fra innsiden:

Hvor mange spillere som holdt det gående til siste slutt.

Når spillerne skal ha kommet i kontakt med de kvinnelige festdeltagerne.

Hvordan badstuen på Brann Stadion ble tatt i bruk.

Nachspielet ender med at flere spillere forlater klubben, politiet sikter én for voldtekt og mistenker én annen for vold.

Hvordan kunne det som startet med en treningskamp og en restaurantmiddag, eskalere til å bli et av de største marerittene i Sportsklubben Branns historie?

Vi starter med begynnelsen.

Begge markerer seg positivt i kampen, som rødtrøyene vinner 3–1. Finne scorer, mens Heltne Nilsen leverer en målgivende pasning.

Brann-trener Eirik Horneland utelukker ikke at de to vil være i startoppstillingen i den skjebnesvangre kampen mot Sandefjord den kommende søndagen.

Men først skal de innlemmes skikkelig i gjengen, også sosialt.

Trener Horneland blir selv ikke med på den planlagte middagen. Han har veldig mye å gjøre, og blir i stedet værende på stadion for å jobbe.

Brann ligger helt nederst på tabellen, og trenger sårt en god opplevelse før høstens livsviktige kamper.

På Brann stadion var det duket for middag. Hamburgere sto på menyen, men mange spillere møtte ikke opp, ifølge VGs opplysninger.

Flere hadde lagt andre planer.

På Boccone er det bestilt bord til 20 personer, men følget som ankommer teller 25. Spillerne benker seg rundt to bord i restaurantens andre etasje.

Ingen ledere eller trenere fra Brann er til stede, får VG opplyst.

Spillerne koser seg med forrett og hovedrett, og noen velger også dessert.

Det drikkes øl og drinker, men ikke vin.

Noen velger alkoholfritt. Det serveres tre til fire enheter per person.

En av spillerne legger ut for hele regningen.

– Det skjedde ingenting dramatisk. Vi syntes det var kjekt at de ville komme til oss, sier restauranteier Jaspreet Singh Kahlon til VG.

Restauranten stenger kjøkkenet klokken 22.00, men har åpent til 24.00. Ifølge Kahlon forlater Brann-spillerne stedet cirka tre kvarter før stengetid.

– Hva som skjedde videre, vet jeg ikke, sier restauranteieren.

– Brann-spillerne satt for seg selv, på egne bord, sier driftsleder på No Stress, Odd Fjeldsgaard Rasmussen, til VG.

– De var vanlige gjester, og alt foregikk i ordnede former. Smittevernet ble godt ivaretatt.

VG får opplyst at det er her Brann-spillerne skal ha kommet i kontakt med flere av kvinnene som senere skal spille en helt sentral rolle i noen av de mørkeste timene i Branns historie.

Rasmussen sier det er lite sannsynlig at personalet på No Stress ordnet taxi for gruppen.

– Det er ikke lov for drosjer å kjøre inn til No Stress, derfor bestiller vi ikke taxi til gjester.

Driftslederen på utestedet ønsker ikke å kommentere saken ytterligere, men bekrefter at de har snakket med ledelsen i klubben om barbesøket.

På en vanlig mandagskveld stenger No Stress innslipp av gjester klokken 00.00, mens skjenkingen pågår til klokken 01.30.

Flere Brann-spillere blir ikke med videre, men tolv i følget bestemmer seg for at festen ikke er slutt.

– Alle 12 var med på at vi skulle på Stadion og at jentene skulle med, sier Brann-spiller Mathias Rasmussen til VG i ettertid.

De unngår akkurat å støte på sin egen trener, Eirik Horneland, som har vært på stadion helt siden treningskampens slutt for å jobbe.

– Dessverre stemmer det at jeg tuslet hjem rundt 00.30. Jeg skulle ønske jeg var noen minutter til, så jeg kunne fanget opp det som skjedde, sier han i ettertid.

Med i følget er syv unge kvinner, som ifølge politiet alle er over 18 år.

De fanges opp av flere overvåkningskameraer på Brann Stadion. Videobildene bekrefter at spillerne hadde med seg alkohol, har daglig leder Vibeke Johannesen opplyst.

På spørsmål fra VG om spillerne hadde kjøpt inn alkohol i forkant og planlagt nachspielet, har festdeltager Mathias Rasmussen svart:

– Vi hadde planlagt at vi eventuelt skulle være hos noen av spillerne, ikke at vi skulle på stadion.

Han er én av få spillere som har uttalt seg offentlig om hva som skal ha skjedd på nachspielet.

Spillerne har på dette tidspunktet adgangskort som gjør det enkelt å ta seg inn på Brann Stadion til alle døgnets tider.

Likevel har de et problem som må løses før de kan feste uforstyrret videre.

Alarmen må til vanlig deaktiveres og man trenger kode for å slå den av.

Men da Horneland forlater Brann stadion, lykkes han ikke med å skru alarmen på, ifølge VGs opplysninger.

Uvitende om dette, skal én av Brann-spillerne ha kontaktet én i støtteapparatet for å få koden til alarmen, ifølge Bergens Tidende, som omtalte dette og en rekke andre opplysninger først.

Dermed kan nachspielet starte.

Etter skandalenachspielet er prosedyrene blitt endret. Spillerne nektes nå tilgang til stadion på nattestid og alarm-koden er endret.

Spillere har forklart at mobiltelefonene til alle festdeltagerne blir samlet inn etter ankomsten til stadion, ifølge VGs opplysninger.

I underetasjen på Brann Stadion er det garderober, treningsrom og felles oppholdsrom.

– Folk kom til stadion, smilte, hadde musikk på og det var litt biljardspilling og helt alminnelig snakk, forklarer Brann-spiller Mathias Rasmussen, én av festdeltagerne, til VG på et senere tidspunkt.

Etter det VG får opplyst har politiet fått forklaringer på at noen av kvinnene skal ha blitt invitert inn i badstuen på stadion. Kvinnene skal også ha blitt tildelt Brann-treningstøy i forbindelse med dette, ifølge VGs opplysninger.

Noen av festdeltagerne skal også ha løpt lettkledd på gressmatten i løpet av nachspielet.

I de sene nattetimer, mens noen av festdeltagerne faller fra, skjer det også ting på Stadion som politiet senere blir involvert i.

Nå er én av festdeltagerne siktet for voldtekt etter at politiet beslagla mannens mobil i etterforskningen. Han nekter straffskyld, ifølge hans forsvarer, John Christian Elden.

I denne saken etterforsker politiet to hendelser som dreier seg om seksuell omgang mellom den fornærmede kvinnen og den siktede mannen i løpet av nachspielet, får VG opplyst.

De to skal ha forklart seg tilnærmet samsvarende om den første episoden. Den skjedde på et av toalettene på Brann stadion, ifølge VGs opplysninger.

I den andre episoden er de uenige om hendelsesforløpet. Det er her politiet etterforsker om det har skjedd en voldtekt. Etter det VG får opplyst, skjedde dette på et annet sted i underetasjen på Brann stadion.

– Min klient er klar på at det ikke har funnet sted noen straffbar handling fra hans side under festen, og er lite begeistret over medienes spekulasjoner i saken, sier advokat Elden.

Fornærmedes bistandsadvokat, Beate Hamre, ønsker ikke å kommentere saken.

Politiet etterforsker også en annen festdeltager for vold.

Kvinnen som anmeldte saken, har forklart i politiavhør at hun ble bitt to ganger av mistenkte i badstuen, etter det VG får opplyst.

Mannens advokat skriver til VG at han ikke ønsker å kommentere en pågående etterforskning. Politiet har opplyst at mannen nekter straffskyld.

Fornærmedes bistandsadvokat, Hilde Cecilie Matre, har gjennom uken avvist å svare på VGs spørsmål om saken. Hun har tidligere sagt:

– Jeg kan dessverre ikke kommentere de anmeldte forholdene.

Flere av de tolv spillerne skal kun ha vært til stede en kort stund, mens noen holder det gående til klokken 05.00 om morgenen.

Tre spillere skal ha forklart at de var der til siste slutt, ifølge VGs opplysninger.

Da sistemann forlater Brann Stadion var lokalene ha vært ryddet og rengjort.

Men det som har foregått på skandale-nachspielet skal vise seg umulig å skjule.

Etterspillet

Dagen etter blir ledelsen i Brann gjort kjent med nachspielet, krisehåndteringen starter og hardkjøret er i gang.

Dag for dag blir saken mer og mer alvorlig og konsekvensene større.

Tre spillere som deltok på nachspielet er per nå ferdig i klubben:

12. august: Vegard Forren ble enige med Brann om å avslutte kontrakten.

20. august: Mikkel Andersen skal selv ha valgt å terminere kontrakten med Brann.

20. august: Kristoffer Barmen ble sparket av klubben i sitt hjerte dagen etter han fylte 28 år. Klubben mener han hadde «en sentral rolle» i nachspielet. Hans advokat Eirik Monsen kjenner seg ikke igjen i klubbens påstander. Han og klubben er i konflikt om oppsigelsen.

Vegard Forren og Kristoffer Barmen.

Etter oppfordring fra blant andre Brann-trener Eirik Horneland, går ni spillere etter hvert ut med navn og forteller at de deltok på nachspielet. Alle har mottatt en skriftlig advarsel fra klubben. I tillegg til Forren, Andersen og Barmen, utgjør det 12 spillere.

Brann-ledelsen har måttet tåle kritikk fra flere hold for håndteringen.

– De har brutt interne regler, de har beklaget og forstått alvoret, og nå er det en sak vi går videre fra, sa daglig leder Vibeke Johannesen til Bergens Tidende tre dager etter nachspielet, før politiet offentliggjorde at de etterforsket en hendelse på nachspielet.

Trener Horneland uttalte i ettertid at han var «en av dem som pushet på» for å komme seg videre fra saken.

– Jeg var nok for utålmodig. Jeg skal ha en stor del av skylden for at vi tråkket feil, sa Horneland.

Daglig leder Vibeke Johannesen, sportssjef Jimmi Nagel Jacobsen og Brann-trener Eirik Horneland.

Nå etterforsker politiet to saker fra nachspielet. I den ene er en mann siktet for voldtekt, i den andre er en annen mann mistenkt for vold. Ingen av sakene har fått sin konklusjon.

Lørdag kveld er det igjen kamp på Brann Stadion. Haugesund er motstander.

Horneland har garantert at den som blir lagets kaptein, ikke deltok på nachspielet.

Og laget ligger fortsatt sist på tabellen, såret og utslitt, drøyt to kaotiske uker etter skandalenatten.