I FARE: Everton er kun ett poeng over nedrykk. Onsdag tapte Everton 3–2 mot Burnley på Turf Moor.

Stor nedrykksfare for Lampard & co.

Det spøker virkelig for Everton under Frank Lampard. Snur ikke trenden snart, vil Everton rykke ned for første gang siden 1951.

0,67 i poengsnitt og ett poeng over streken er fasit etter ni Premier League-kamper under Frank Lampard.

Onsdag kom Lampards syvende tap i ligaen som Everton-trener – mot nedrykksrival Burnley.

Lørdag venter Manchester United som spiller for en Champions League-plass neste sesong. I tillegg skal blåtrøyene møte storkanoner som Liverpool, Chelsea og Arsenal.

Info Everton – gjenværende kamper Manchester United (H)

Leicester (H)

Liverpool (B)

Chelsea (H)

Leicester (B)

Watford (B)

Brentford (H)

Crystal Palace (H)

Arsenal (B) Vis mer

– Manchester United vil være en helt annen type kamp med tanke på presset som vil være der. Vi kan ikke late som kampen i kveld ikke skjedde, og vi må være på topp mot United, sa Lampard etter Burnley-tapet ifølge Liverpool Echo.

Tidligere Everton-spiss Victor Anichebe gikk hardt ut mot klubben, styret og spillerne på Instagram onsdag kveld. Nigerianeren synes ikke det var riktig med Lampard som arvtager for Rafael Benítez.

– Å ansette Frank Lampard (som er en bra trener) når du vet du er i en nedrykksstrid med tøffe kamper, er bare absurd. Hvis ikke noe skjer i kveld, er det 100 prosent sikkert at de rykker ned, skrev angriperen med 131 kamper for Merseyside-klubben.

Tallene for Everton med og uten Frank Lampard i ligaen denne sesongen.

Skribent for Liverpool Echo, Adam Jones, er alt annet enn fornøyd med Everton. Jones skrev i en kommentar torsdag at uansett hvordan man vrir og vender på det, så er Everton i en nedrykksform.

– Hvor mange ganger kan dette skje? Hva gjør egentlig Lampard for å stoppe det? Det er så mange ganger en kan lese at Everton gjør individuelle feil – noe som stadig viser seg å være deres undergang.

– Dersom spillerne er for gode for denne klubben, må de begynne å vise det nå.

SLITER: Dominic Calvert-Lewin har tre mål på 13 kamper for Everton denne sesongen.

Mulig han sikter til en spiller som Dominic Calvert-Lewin – spissen som har vært koblet til større klubber tidligere. 25-åringen har gått målløs av banen de siste ni ligakampene for Everton.

Noe som bør forbedres umiddelbart er borteformen. Ingen lag i Premier League er dårligere denne sesongen enn Everton på fremmed gress.

Fasit er kun seks poeng på 15 kamper før de reiser til Old Trafford lørdag.

Det spøker for Everton – et av seks lag som aldri har rykket ned fra Premier League.

VGs tips: Everton – Man. Utd.

* Bare syv seirer på 29 ligakamper og en målforskjell på 32–52 er med på å forklare hvorfor Goodison Park-klubben befinner seg bare ett poeng over nedrykksstreken. Tett program også nå med søndagstap for West Han og onsdagsnederlag for Burnley – begge borte – gjør det ikke noe enklere.

* Men alt håp er ikke ute. Hjemmeform på 6-1-7 er ikke helt håpløst, og her må spillerne få støtte fra hjemmepublikumet slik vi vet de kan i fotballbyen Liverpool.

* Manchester United kunne ha røket hjemme mot Leicester sist, men ble reddet av VAR (1-1). De er bare tre poeng unna den viktige 4.-plassen, men det er for mye hit og dit med denne United-utgaven.

* Trenden under Ralf Rangnick er at de taper færre enn under Ole Gunnar Solskjær. Men det blir for mange uavgjort under tyskerens styre.

* Vårt forslag er uavgjort til 3,65 i odds. Spillestopp er kl. 13.29 og TV2 Sport Premium viser kampen.