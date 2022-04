Dette betyr et kommersielt samarbeid.

I STORFORM: Ousmane Dembélé har vært i fyr og flamme den siste tiden.

Ber Dembélé bli etter formhoppet: − Vil kidnappe ham

Ousmane Dembélés (24) snuoperasjon er av det elleville slaget. Først var han direkte uønsket, nå er det Barcelona som ber driblefanten om å bli.

Publisert: Nå nettopp

Her er søndagens oddstips!

I januar hadde Barcelona følgende beskjed til Ousmane Dembélé: Vennligst finn deg en ny klubb.

Men franskmannen valgte å bli.

I februar måtte manager Xavi Hernandez be fansen tone ned hetsen av Dembélé.

– Vær så snill, ikke pip og plystre mot Ousmane. Jeg forstår hvorfor fansen er oppgitt, men overgangsmarkedet er lukket, sa Barcelona-helten som har pustet nytt liv inn i katalanerne.

Årsaken til fansens frustrasjon var Dembélés agent og hans motvilje til å godta en ny kontrakt med lavere lønn for spilleren sin. Barcelona sliter tungt økonomisk og flere andre spillere har akseptert et kutt i inntektene.

24-åringen, som kostet klubben nesten 1,5 milliarder kroner fra Dortmund i 2017, ble stemplet som en fiasko av store deler av fansen, som ikke lenger ønsket at han skulle være et pengesluk for klubben.

Siden februar har mye forandret seg og plutselig er det igjen aktuelt med kontraktsforhandlinger. Mye takket være Dembélés enorme snuoperasjon på banen.

– Jeg vil kidnappe ham for å beholde han i Barcelona. Det er en god klubb å være i, en av verdens beste, sier Ferrán Torres om lagkameratens fremtid.

Tidligere har Dembélé blitt kritisert for manglende innsats, samarbeidsvilje og dedikasjon. Ikke minst har han slitt med en lang rekke skader. Også denne sesongen startet på sidelinjen, men den siste tiden har driblekanten vært blant La Ligas beste spillere.

Kilde: sofascore.com

Bare på de seks siste ligakampene har han bidratt ett mål og åtte assist, og under helgens kamp mot Sevilla tydet store jubelbrøl fra tribunene på at han endelig hadde vunnet fansens hjerter også.

Klubben virker også å være overbevist om at Dembélé fremdeles har en fremtid i klubben. President Joan Laporta hadde følgende korte svar på om spilleren kommer til å fornye kontrakten, ifølge Mondo Deportivo.

– Forhåpentligvis.

Det er ikke klart om et nytt kontraktstilbud ligger på bordet eller om Dembélé må finne seg i å gå ned i lønn. Spilleren selv har ikke uttalt seg om situasjonen.

VGs-tips: Levante - Barcelona

* Levante slo lokalrival Villarreal med 2-0 på egen bane sist, men lever fortsatt farlig under nedrykksstreken. I går vant Mallorca sin kamp, og slik har Levante syv poeng opp til rett side av nedrykksstreken.

* Nå var 2-0-seieren sist oppløftende, og det kan ha gitt Valencia-vertene et etterlengtet løft - det var den tredje triumfen på syv siste (3-2-2).

* Etter en nokså skuffende Barcelona-innsats mot Eintracht Frankfurt torsdag (1-1) skal laget i kveld forsøke og forlenge sin ubeseirede La Liga-kamprekke.

* Katalanerne står med en 6-0-0-fasit og med 19-2 i samlet målforskjell. Faktisk har ikke Camp Nou-klubben røket i ligasammenheng siden tidlig i desember.

* Borteseier i et 1-0-handikapsspill gir 2.15 i odds. Men med tanke på at både Levante og Barcelona har motivasjon og katalanernes tette program nøyer vi oss med et HUB-borteforslag til 1,43 i odds. Spillestopp er kl. 20.59 og TV2 Sport Premium sender kampen.