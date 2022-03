ETTERTRAKTET: Erling Braut Haaland vinker trolig snart farvel til Borussia Dortmund.

Haaland nærmer seg drømmeovergang: − Uvirkelig mye penger involvert

Erling Braut Haaland (21) er tapt for Borussia Dortmund, ifølge VGs kilder. Nordmannen forventes å snart velge en av verdens største klubber som sin neste arbeidsgiver.

Av Joachim Baardsen

Publisert: Nå nettopp

Erling Braut Haaland gjorde navnet sitt kjent for hele Fotball-Europa med tre scoringer i Champions League-debuten for Red Bull Salzburg høsten 2019, noe han beskrev som «det sykeste i hele mitt liv». Under et halvt år senere signerte jærbuen for tyske Borussia Dortmund hvor han har utviklet seg til å bli en av klodens mest ettertraktede fotballspillere med 80 mål på 79 kamper.

Barcelona, Real Madrid og Manchester City skal alle ha kommet med tilbud til Haaland, som har en utkjøpsklausul i 2024-kontrakten med Dortmund på 75 millioner euro som kan aktiveres allerede til sommeren. Summen er stor, men bare halvparten av hans anslåtte markedsverdi.

Kilder VG har pratet med sier at det nå er «ingen sjanse» for at målmaskinen fortsetter karrieren i Dortmund, utover den pågående sesongen. Hvilken klubb han velger, spekuleres det samtidig heftig i. En avgjørelse er ventet i nær fremtid.

– Jeg blir fortalt at de interesserte klubbene forventer å få Erling Haalands beslutning i løpet av de kommende ukene, sier den vanligvis velinformerte journalisten David Ornstein i engelske The Athletic.

Ifølge Ornstein har det utviklet seg til en kamp mellom to klubber: Manchester City og Real Madrid.

– Manchester City er klare nå. De vil gjøre denne handelen. Han er deres hovedmål. De er «all in». Når det gjelder Real Madrid, er det mer komplisert, mener The Athletic-reporteren.

ØNSKER HAALAND: Barcelona-trener Xavi Hernández på trening denne uken med assistentene Oscar Hernández (til venstre) og Sergio Alegre (i midten).

Samtidig ble det sist uke kjent at Haaland skal ha møtt Barcelona-trener Xavi Hernández i München forrige tirsdag, mens nordmannen var i byen for å få fysikalsk oppfølging for muskelskaden som har holdt ham ute av spill siden 22. januar.

Pappa og rådgiver Alfie Haaland var selv i både Barcelona og Madrid i april i fjor, hvor han og agentpartner Mino Raiola møtte representanter fra klubbene. Alfies forlover, jærbuen Ivar Eggja, som Erling Haaland selv omtaler som «onkel», var også med på turen.

Det norske spissfenomenet svarer sjelden på utenomsportslige spørsmål, men i januar sa Haaland til Viaplay at han merket at Dortmund ønsket en snarlig avklaring.

– Klubben begynner å legge mye press på meg, og det må jeg bare godta. Nå sier det seg selv at det er på tide å få gang på ting. Det betyr at ting må skje. Nå har de mast en god stund, sa Haaland. Dette tilbakeviste Dortmunds klubbledelse.

ØNSKER HAALAND: Manchester City-trener Pep Guardiola snakket tirsdag med sportsdirektør Tixi Bergstein på klubbens treningsfelt.

Dirk Krampe, som er kommentator for lokalavisen Ruhr Nachrichten, sier til VG at supporterne nå er frustrerte over at Haaland etter alle solemerker forlater klubben til sommeren.

– Fansen blir mer og mer kritisk. Supporterne er irriterte og ønsker seg en avgjørelse. De liker det ikke hvis klubben blir sett på som et springbrett, sier Krampe til VG.

Etter at Haaland ankom Dortmund, ble han fort supporternes nye favoritt. Helt siden nåværende Liverpool-manager Jürgen Klopps treneravgang i 2015 hadde industribyens innbyggere ønsket seg en ny lidenskapelig profil til klubben. Det fikk «Den gule veggen» i form av Haaland, men 21-åringens vanvittige prestasjoner tvinger nærmest gjennom en overgang til en enda større klubb.

– Det er uvirkelig mye penger involvert i denne handelen, sier Krampe, som kjenner Dortmund-miljøet bedre enn de fleste.

Før jul anslo den tyske agenten Volker Struth, som blant andre representerer Real Madrid-spiller Toni Kroos, at Haaland-dealen ville ha en ramme på neste tre milliarder kroner.

– Jeg tror overgangen vil finne sted i 2022. Haaland har en utkjøpsklausul. Totalpakken med lønn i fem år og agenthonorar vil trolig ligge i området 250 til 300 millioner euro, uttalte Struth til Sports Bild.

– Fra mitt ståsted, tror jeg at han ender opp i Spania, sier velinformerte Krampe til VG.

Rubén Jiménez har jobbet for den spanske avisen Marca i en årrekke. Fotballreporteren har LaLiga som fagfelt, og deler sin analyse av Real Madrid og Barcelonas muligheter til å kapre Haaland foran en klubb som Manchester City.

Real Madrid er fra før ventet å signere Kylian Mbappé (23) på en fri overgang fra Paris Saint-Germain. Det vil medføre en skyhøy lønnspost og solide agenthonorarer. Jiménez mener hovedstadslaget likevel også kan hente Haaland.

– Finansielt sett har ikke Real Madrid noen problemer med å signere både Mbappé og Haaland – og de prøver å gjøre det, sier spanjolen til VG.

ØNSKER HAALAND: Real Madrid-president Florentino Pérez jakter Erling Braut Haalands underskrift.

Jiménez påpeker samtidig at det vil medføre at flere spillere i Real Madrid vil føle seg truet. Han trekker frem angrepsspillere som Marco Asensio (26), Vincius Junior (21) og Rodrygo (21). Heller ikke klubbveteranen Karim Benzema (34) vil være komfortabel hvis både Mbappé og Haaland ankommer, noe Marca-reporteren anser som en utfordring ledelsen må ta med i betraktningen.

– Men det vil være imponerende å signere begge, og Florentino Pérez elsker disse tingene. Jeg kan se for meg et bilde av ham hvor han står sammen med Mbappé og Haaland på den nyrenoverte arenaen i sommer, sier Jiménez.

Når det gjelder Barcelona-president Joan Laportas flørt med Haaland-leiren, anser Jiménez det som et forsøk på å skape mest mulig problemer for rivalen.

– Jeg tror ikke Haaland vil takke ja til et prosjekt som er langt fra å kunne vinne Champions League. Hver gang Laporta snakker, forsøker han å øke summen Real Madrid eventuelt må ut med for en avtale med Haaland.

I det som tilsynelatende har utkrystallisert seg som en kamp mellom tre av verdens mektigste klubber, kan man trygt si at 21-åringen fra Bryne sitter med gode forhandlingskort på hånden.

PS! Haaland trente som normalt tirsdag denne uken og kan være aktuell for et comeback i søndagens hjemmekamp mot Arminia Bielefeld.