PRIDE-HYLLEST: Ada Hegerberg viser frem Pride-armbåndet etter sin 1–0-scoring.

Hegerberg scoret - løftet frem Pride-armbånd

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-New Zealand 2–0) Ada Hegerberg (26) trengte tre sjanser for å gi Oslo noe å glede seg over etter en grusom terror-natt.

Lyon-spissen prøvde seg med hodet og høyrefoten før hun endelig lyktes med venstrebeinet og sendte Norge i føringen i det 34. minuttet.

Det var et godt plassert skudd fra 16 meter, og det var 26-åringens fjerde mål på tre kamper etter at hun gjorde comeback på landslaget 7.april.

Etter sitt comeback for landslaget i april har Hegerberg scoret fire mål på tre kamper og viser hva Norge har manglet de siste årene.

På en dag hvor parolen her på Ullevaal Stadion lød «Vær den du er - elsk hvem du vil», valgte Hegerberg å løfte frem Pride-armbåndet og vise hjertetegn etter sin scoring.

Norge kjørte over New Zealand i den nest siste testen før EM og vant 2–0 etter en suser fra innbytter Guro Bergsvand på overtid.

Det var mot en motstander som ikke har vunnet en eneste kamp i 2022 på fem forsøk: 0-1-5 og 11-2 i målforskjell.

For Norge var uttellingen var heller dårlig, og på et brennhet Ullevaal Stadion avslørte laget også defensive svakheter - svakheter som vil bli straffet mot bedre motstand i et EM.

Info Slik spilte Norge Norge-New Zealand 2–0 (1–0). Sjanser: 9–2. Tilskuere: 12.657 Guro Pettersen 5

30-åringen doblet landskampstatistikken. Dette var kamp nummer to. Ikke satt på de store prøvene. Synne Skinnes Hansen 4

Kastet inn for Anja Sønstevold rett før start. Tapte en del løpsdueller og ikke heldig med alle avleveringer. Erstattet med Anne Langås Jøsendal i 63. minutt. Maria Thorisdottir 5

Spilte sin 60. landskamp. Endelig i kompaniskap med Mjelde igjen. Har utviklet pasningsspillet sitt. Maren Mjelde 5

Litt rusten i starten, kom bedre med etter hvert. Har hastverk med å komme i EM-form. Erstattet med Guro Bergsvand i 73. minutt. Julie Blakstad 6

Løp opp og ned venstrekanten og backen kunne fort ha scoret to mål. Enorm kapasitet. Byttet ut i 73. minutt.

Guro Reiten 4

Skuffende kamp av Chelsea-profilen. Et par dårlige skuddforsøk og ikke pertentlig i pasningsspillet. Ingrid Syrstad Engen 4

Trenger kamptrening før EM og får det i dag og mot Danmark på onsdag. Frida Maanum 5

Jubileum også for Arsenal-proffen. Har ro og oversikt i sin 50. landskamp. Amalie Eikeland 5

Aktiv og god i de første 45, ganske anonym i 2. omgang. Flyttet ned som høyreback de siste 20 minuttene. Ada Hegerberg 6

Hadde to store sjanser før målet satt på et skudd fra 16 meter i 34. minutt. Som gjedda i sivet. Byttet ut i 63. minutt. Caroline Graham Hansen 7

Drivende god i 1. omgang med tekniske finesser. Så var hun «borte» i en halvtime før hun viste seg frem igjen - i all sin prakt. Vis mer

SCORET IGJEN: Ada Hegerberg jubler etter sin scoring.

– Det blir noe annet når vi kommer til EM. Ikke døm oss ut i fra de to kampene vi har nå før mesterskapet. Nå handler det om å finjustere detaljer og relasjoner på banen. vi skal prøve ut ting og få trygghet i laget. Dette er viktige kamper, men det handler ikke om poeng, sier kaptein Maren Mjelde til VG.

Hun har vært ute i lang tid og har det travelt før EM innledes mot Nord-Irland 7. juli.

Caroline Graham Hansen har heller ikke fått den oppkjøringen hun ønsket, men i kveld var hun til å kjenne igjen. Pausen på tampen av sesongen har gjort driblefanten godt.

PS! Innbytter Lisa Naalsund måtte ut med det som så ut som en overtråkk på overtid.

