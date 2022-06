MARKERTE: Guro Reiten og lagvenninnene markerte med Pridebånd og sørgebånd på armene før kveldens kamp på Ullevaal.

Emosjonell Reiten: − Jeg er stolt over den jeg er

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-New Zealand 2–0) Etter landskampen på Ullevaal var det en sterkt preget Guro Reiten som møtte VG etter skytingen i Oslo.

– Altså ... det går innpå en, det gjør det jo ... det er den jeg er. Noen mener jeg ikke fortjener å leve på grunn av den jeg er. Det er ingen god følelse, det er ikke sånn det skal være. Jeg har fått spørsmål om hvorfor vi har Pride, vi bor jo i Norge, men det er akkurat derfor vi har Pride. Vi har en lang vei å gå. Man blir redd nå, forhåpentligvis vil det gå over med tiden. Jeg er stolt over den jeg er og det skal jeg ikke gjemme på grunn av det her, sier Reiten.

Reiten er selv skeiv og sier hun kjente på et bredt spekter av følelser det siste døgnet.

– Klart man blir forbannet. At noen er villig til å gå så langt, det er helt katastrofe. Man føler litt på alt, at man er lei seg, trist, sint og redd, det er helt ufattelig, egentlig, sier Reiten.

Caroline Graham Hansen sier hun slet med å holde tårene tilbake under nasjonalsangene.

– Det var trist å våkne til de nyhetene. At det er mulig å spre så mye hat når man kunne snakke om kjærlighet er ubegripelig for min del. Det var tøft på nasjonalsangene å holde tårene tilbake, og så mange som fortsatt tok turen er utrolig stort og sterkt. Håper de som var her koste seg i sola og var omgitt av kjærlighet og trygghet, sier hun til VG.

RING: Før kamp var det ett minutts stillhet. Samtlige 22 spillere, inkludert dommerteamet, holdt hender ved midtsirkelen.

– Det var ikke så viktig å spille fotball i dag kjente jeg. Man blir jo betenkt med tanke på hva som er poenget med livet når folk går og gjør noe som er så utrolig meningsløst som det som skjedde i natt, fortsetter Graham Hansen.

– Det er forferdelig trist. Vondt å våkne opp til en sånn beskjed i dag tidlig. Føler veldig mye med de pårørende og hele landet egentlig. Det har vært en sår dag, supplerer lagkaptein Maren Mjelde.

– Det setter livet i perspektiv, det gjør det absolutt, sier landslagets trolig nye førstemålvakt Guro Pettersen.

MARKERTE: Ada Hegerberg holdt frem kapteinsbindet til Maren Mjelde etter 1–0-scoringen.

Markerte med Pride-bånd

Ada Hegerberg, som sørget for kampens første scoring, håper vi kan finne styrke sammen og i samholdet.

– Det er utrolig stort for oss med så mange som kom og støttet oss i dag. Det var for å hylle mangfoldet. Jeg håper vi klarer å komme oss forbi sånne tragiske hendelser, sier Hegerberg til VG etter kampen.

Lyon-spissen prøvde seg med hodet og høyrefoten før hun endelig lyktes med venstrebeinet og sendte Norge i føringen i det 34. minuttet.

Det var et godt plassert skudd fra 16 meter, og det var 26-åringens fjerde mål på tre kamper etter at hun gjorde comeback på landslaget 7. april.

På en dag hvor parolen her på Ullevaal stadion lød «Vær den du er - elsk hvem du vil», valgte Hegerberg å løfte frem Pride-armbåndet og vise hjertetegn etter sin scoring – i det hun kaller en «ruskete» match.

Klar seier

Norge kjørte over New Zealand i den nest siste testen før EM og vant 2–0 etter en suser fra innbytter Guro Bergsvand på overtid.

Det var mot en motstander som ikke har vunnet en eneste kamp i 2022 på seks forsøk: 0-1-5 og 2–11 i målforskjell.

For Norge var uttellingen var heller dårlig, og på et brennhet Ullevaal stadion avslørte laget også defensive svakheter - svakheter som vil bli straffet mot bedre motstand i et EM, som Hegerberg også ser seg enig i.

SCORET IGJEN: Ada Hegerberg jubler etter sin scoring.

Info Slik spilte Norge Norge-New Zealand 2–0 (1–0). Sjanser: 9–2. Tilskuere: 12.657 Guro Pettersen 5

30-åringen doblet landskampstatistikken. Dette var kamp nummer to. Ikke satt på de store prøvene. Synne Skinnes Hansen 4

Kastet inn for Anja Sønstevold rett før start. Tapte en del løpsdueller og ikke heldig med alle avleveringer. Erstattet med Anne Langås Jøsendal i 63. minutt. Maria Thorisdottir 5

Spilte sin 60. landskamp. Endelig i kompaniskap med Mjelde igjen. Har utviklet pasningsspillet sitt. Maren Mjelde 5

Litt rusten i starten, kom bedre med etter hvert. Har hastverk med å komme i EM-form. Erstattet med Guro Bergsvand i 73. minutt. Julie Blakstad 6

Løp opp og ned venstrekanten og backen kunne fort ha scoret to mål. Enorm kapasitet. Byttet ut i 73. minutt.

Guro Reiten 4

Skuffende kamp av Chelsea-profilen. Et par dårlige skuddforsøk og ikke pertentlig i pasningsspillet. Ingrid Syrstad Engen 4

Trenger kamptrening før EM og får det i dag og mot Danmark på onsdag. Frida Maanum 5

Jubileum også for Arsenal-proffen. Har ro og oversikt i sin 50. landskamp. Amalie Eikeland 5

Aktiv og god i de første 45, ganske anonym i 2. omgang. Flyttet ned som høyreback de siste 20 minuttene. Ada Hegerberg 6

Hadde to store sjanser før målet satt på et skudd fra 16 meter i 34. minutt. Som gjedden i sivet. Byttet ut i 63. minutt. Caroline Graham Hansen 7

Drivende god i 1. omgang med tekniske finesser. Så var hun «borte» i en halvtime før hun viste seg frem igjen - i all sin prakt. Vis mer

– Det blir noe annet når vi kommer til EM. Ikke døm oss ut ifra de to kampene vi har nå før mesterskapet. Nå handler det om å finjustere detaljer og relasjoner på banen. Vi skal prøve ut ting og få trygghet i laget. Dette er viktige kamper, men det handler ikke om poeng, sier kaptein Mjelde.

Hun har vært ute i lang tid og har det travelt før EM innledes mot Nord-Irland 7. juli.

Graham Hansen har heller ikke fått den oppkjøringen hun ønsket, men i kveld var hun til å kjenne igjen. Pausen på tampen av sesongen har gjort driblefanten godt.

PS! Innbytter Lisa Naalsund måtte ut med det som så ut som en overtråkk på overtid.

PS 2! Antall tilskuere var 12 657. De hadde på forhånd håpet å slå rekorden på 15 762 fra år 2000.