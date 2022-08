Lillestrøm utslått av Europa – fikk det tøft i Belgia

ANTWERPEN (Royal Antwerp – Lillestrøm 2–0, 5–1 sammenlagt) Oppgaven ble for tung for Lillestrøm, som takker farvel til Europa-spill for denne gang.

– Vi skaper ikke nok til å ta oss videre, og over to kamper er de vesentlig bedre enn oss. Det er lærdom i dette. De har detaljer i spillet som de behersker veldig mye bedre enn oss, som vi kan ta med oss videre når vi skal opp på dette nivået, sier Pål André Helland til VG etter kampen.

Lillestrøm ble utklasset av Royal Antwerp over to kamper. Etter 1–3-tap på hjemmebane, fikk bortekampen er verst mulig start.

Knappe elleve minutter ut i kampen mistet Helland ballen på egen halvdel – og ble straffet brutalt.

Den tidligere Roma-stjernen Radja Nainggolan plukket opp ballen og sendte av gårde en sylskarp stikker mot Anthony Valencia, som rykket effektivt forbi Vetle Dragsnes. I avslutningsøyeblikket, alene med keeper, viste spilleren født i 2003 rutine og sendte vertene lekent i ledelsen.

Belgierne kontrollerte det meste før pause, og med tre mål under sammenlagt, hadde Lillestrøm et fjell å bestige de siste 45 minuttene om de skulle ha håp om avansement.

Dette fjellet begynte å ligne Mount Everest da innbytter Birger Verstraete nikket inn doblingen for hjemmelaget. Midtbanespilleren var våken på et innlegg fra venstre og feide all tvil til side.

Helland fikk Lillestrøms største mulighet i kampen tre minutter før full tid da han ble spilt alene gjennom av Tobias Svendsen. Trønderen siktet mot lengste hjørne, men det var altfor lite kraft i skuddet.

– Det burde vært en scoring. Jeg får skylde på at krampen hogg i begge leggene mine. Det var en forferdelig knotete avslutning. Den burde jeg scoret på ti av ti ganger, men det hadde ikke hjulpet noe annet enn at det hadde vært trivelig for min del. Vi får spare det til vi trenger det i høst, sier han.

Svendsen sier som Helland at det er mye lærdom i å møte god europeisk motstand.

– Det er en kvalitetsforskjell. De er hakket hvassere med ballen og har en litt annen forståelse for hvordan de spiller. Det er mye motsatte bevegelser og trygge med ballen. Det er ikke vi i nærheten av sammenlignet med dem, mener moldenseren.

Før torsdagens kamp fikk denne LSK-scoringen oppmerksomhet i Belgia:

Det satses tungt i Antwerp, som topper den belgiske toppdivisjonen med ni poeng etter tre serierunder. Mark van Bommel, med 79 landskamper for Nederland, er lagets trener. Som sportsdirektør har de hentet en annen profil fra nabolandet, Marc Overmars. Nederlenderen forlot samme stilling i Ajax etter å ha sendt upassende meldinger til kvinnelige kolleger, men fikk likevel en ny sjanse i Antwerp knappe seks uker senere.

Der har de hentet hjem belgiske stjerner som Toby Alderweireld og nevnte Nainggolan.

Royal Antwerp i tredje kvalifiseringsrunde i Conference League ble altså enden på Lillestrøms Europa-eventyr. I Eliteserien har kanarifuglene mer å spille for. Der er det fem poeng opp til serieleder Molde med én kamp mindre spilt.

Søndag venter Jerv på bortebane for Geir Bakkes gulljaktende menn.