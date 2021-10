Lørdagskongen Lehne Olsen om landslaget: − Ikke noe jeg tenker på

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Lillestrøm 2–1) Med en hammer av et vristskudd ga Thomas Lehne Olsen (30) enda en høylydt beskjed om at landslaget kan være noe for ham. Uten at det holdt til LSK-poeng.

Hardt pressede Sarpsborg vant nemlig lørdagens eliteseriekamp med 2–1. Østfoldingene har også en versjon av et spissbeist – og Ibrahima Koné avgjorde på elegant vis etter 64 minutter.

– Det er vanskelig å være stopper mot ham. For han er så sterk og har lavt tyngdepunkt. En litt typisk scoring for ham, at han kriger inn den, mener Sarpsborg-trener Lars Bohinen om situasjonen der angriperen gjorde fluevekter av oppasser Tom Pettersson.

Landslagssjef Ståle Solbakken tittet nok enda nøyere på 1–1-målet til Thomas Lehne Olsen noen minutter i forveien. Og det var iallfall ikke bortkastet tid:

For akkurat nå forvandler 30-åringen det aller meste til mål. Som for eksempel en lang bakromsball fra Ifeayni Mathew. Lehne Olsen gikk på løp, passerte Ben Karamoko og Eirik Wichne på vei inn i midten. Med kraft og dupp fra 16-meterstreken feide LSK-kapteinen ballen over og forbi to motstandere og til slutt utagbart i lengste hjørne bak en sjanseløs Anders Kristiansen.

KLAR MELDING! Thomas Lehne Olsen feide inn sitt 19. seriemål for året og tangerte dermed klubbrekorden i Lillestrøm på antall scoringer på én sesong.

– Jeg trodde jeg hadde rotet bort muligheten da jeg fikk mange småtouch, men så fikk jeg en åpning. Det var fryktelig deilig å se den gå inn, sier Lehne Olsen om scoringen.

Kanskje vil Solbakken vurdere om han skal supplere landslagstroppen med enda en spiss.

– Tiden vil vise, melder Solbakken – som avventer «skademelding» på både Erling Braut Haaland og Joshua King.

Sistnevnte gikk av i lørdagens Premier League-kamp, og fra før er det kjent at Alexander Sørloth ikke blir med til «kvalikfinalen» mot Tyrkia om seks dager.

I uttaket inngikk Vikings Veton Berisha (scoret også lørdag), og i forkant lanserte Solbakken både Lehne Olsen, Moldes Ohi Omoijuanfo og Erik Botheim fra Bodø/Glimt som troppsaspiranter.

– Jeg har jo god selvtillit om dagen, jeg kan ikke si noe annet. Jeg koser meg med fotballen og alt flyter, men jeg er fryktelig skuffet over at vi taper fotballkampen, sier LSK-kapteinen, som i 90. minutt kunne ordnet 2–2 for Eliteseriens beste bortelag. Men venstrebensavslutningen var ikke like giftig.

Lehne Olsen forteller at han ikke har pratet noe med landslagssjefen siden uttaket ble gjort tidligere denne uken.

– Det hadde vært en bonus hvis jeg hadde fått telefonen, men det er ikke noe jeg tenker på, presiserer han, og legger til at han synes det er «fryktelig synd» at Norge kan se ut til å miste sine tre antatt beste spisser inn mot Tyrkia-kampen.

Lillestrøm-trener Geir Bakke vil helst holde seg unna landslagsuttaket, men er klar på at Lehne Olsen for øyeblikket holder internasjonalt nivå.

– Han er jo proppfull (av selvtillit) og sannsynligvis i sitt livs form. Han ser ganske komplett ut om dagen, sier Bakke.

– Når du er i form og scorer mål på dette nivået, så vil du også ha muligheter til å score i en landskamp, sier Sarpsborg-trener Lars Bohinen – selv med 49 landskamper for Norge.

Thomas Lehne Olsen satte også sin 19. scoring for sesongen. Det betyr at han tangerer Mons Ivar Mjeldes klubbrekord fra 1993-sesongen (22 seriekamper den gangen), og for femte match på rad scoret han for Lillestrøm i Eliteserien.

AVGJORDE: Ibrahima Koné scoret kampens siste mål og sørget for at Sarpsborg 08 vant 2–1.

Det er første gang i LSK-sammenheng siden Fred Friday scoret i syv strake i 2016-sesongen, og for Lehne Olsen er det «Saturday» som gjelder: Samtlige seks scoringer på disse fem kampene er gjort på en lørdag.

Problemet til klubben hans er at de på de samme lørdagene kommer sent i gang på festen: Mot Sarpsborg lå de under 0–1 for femte gang på rad i ligaen, og ledermålet ble til da Jonathan Lindseth kombinerte med Anton Salétros og klemte til fra langt hold.

Ballen gikk innom hodet på Lillestrøm-stopper Philip Slørdahl og forbi keeper Knut-André Skjærstein. Det var pauseresultatet etter en omgang der Sarpsborg virket å være farligst på kontringer.

Avgjørelsen falt derimot mens Lillestrøm-forsvaret lå godt etablert. Joachim Thomassen fikk løfte upresset inn til Salétros som stusset ned til Koné. Malieren plasserte seiersmålet mellom bena på Skjærstein.

Dermed ble det nederlag for Geir Bakke i hans første obligatoriske retur til Sarpsborg stadion – arenaen der han ledet Sarpsborg i fem sesonger og gjennom 85 kamper (40 seirer) fra 2015 til 2019.

Mens Sarpsborg tok tre uhyre viktige poeng og løftet seg etter absurde 0–5 mot Strømsgodset i Drammen forrige helg.

– Vi skal innstille oss på at denne typen innsats er det vi må legge ned fremover, og at vi må kjempe for hvert poeng. Dette gir oss en liten luke og litt selvtillit, sier Bohinen.

