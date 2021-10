KLAR MELDING! Thomas Lehne Olsen feide inn sitt 19. seriemål for året og tangerte dermed klubbrekorden i Lillestrøm på antall scoringer på én sesong.

Lørdagskongen Lehne Olsen med ny knallperle i nytt LSK-tap

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg – Lillestrøm 2–1) Med en hammer av et vristskudd ga Thomas Lehne Olsen (30) enda en høylydt beskjed om at landslaget kan være noe for ham. Uten at det holdt til LSK-poeng.

Hardt pressede Sarpsborg vant nemlig lørdagens eliteseriekamp med 2–1. Østfoldingene har også sin versjon av et spissbeist – og Ibrahima Koné avgjorde på elegant vis etter 64 minutter.

– Alle lag trenger en spiss som scorer mange mål. Det betyr mye, sier Sarpsborgs Anton Salétros om Koné.

– Vi trengte dette. Det er tre viktige poeng og vi er veldig glade, sier Koné selv til VG.

For landslagssjef Ståle Solbakken var 1–1-målet til Thomas Lehne Olsen noen minutter i forveien hakket mer interessant. Det var iallfall verdt å se på:

30-åringen forfulgte en lang bakromstall, tok den med seg inn i midten og banket til fra langt hold. Med kraft og dupp feide den over motstanderne og suste i hjørnet bak en sjanseløs Anders Kristiansen.

– Det er ikke sikkert det var en dårlig søknad i retning Solbakken, sa ekspertkommentator Tor Ole Skullerud i Discovery etter scoringen.

Kanskje vil Solbakken vurdere om han skal supplere landslagstroppen med enda en spiss.

– Tiden vil vise, sier Solbakken – som avventer «skademelding» på både Erling Braut Haaland og Joshua King.

Sistnevnte gikk av i lørdagens Premier League-kamp, og fra før er det kjent at Alexander Sørloth ikke blir med til «finalen» mot Tyrkia om seks dager.

I uttaket inngikk Vikings Veton Berisha (scoret også lørdag), og i forkant lanserte Solbakken både Lehne Olsen, Moldes Ohi Omoijuanfo og Erik Botheim fra Bodø/Glimt som troppsaspiranter.

Thomas Lehne Olsen er iallfall i målform. Hans 19. scoring for sesongen betyr at han tangerer Mons Ivar Mjeldes klubbrekord fra 1993-sesongen (22 seriekamper den gangen), og for femte match på rad scoret han for Lillestrøm i Eliteserien.

AVGJORDE: Ibrahima Koné scoret kampens siste mål og sørget for at Sarpsborg 08 vant 2–1.

Det er første gang siden Fred Friday scoret i syv strake i 2016-sesongen, og for Lehne Olsen er det «Saturday» som gjelder: Samtlige seks scoringer på disse fem kampene er satt inn på en lørdag.

Problemet til klubben hans er at de på de samme lørdagene har fått uvanen med å komme under 0–1. Det skjedde også mot Sarpsborg, også for femte gang på rad, og ledermålet ble til da Jonathan Lindseth kombinerte med Anton Salétros og klemte til fra langt hold. Ballen gikk innom hodet på Lillestrøm-stopper Philip Slørdahl og forbi Knut-André Skjærstein i Lillestrøm-målet.

Det var pauseresultatet. Så kom Lehne Olsen med et smell, men Salétros var ikke ferdig med å servere. En fin stuss ned til Koné som satte inn seiersmålet og ga Sarpsborg tre uhyre viktige poeng med tanke på Eliteseriespill også i 2022.

– Jeg merker på hele klubben og hele spillergruppen at dette var sårt trengt, sier Sarpsborg-trener Lars Bohinen til Discovery+.

– Jeg synes vi gjør en ganske god kamp. Nå bruker jeg ord jeg ikke pleier å bruke, men jeg synes vi var veldig mye bedre. Vi styrer banespillet og vi kommer oss mye inn på deres halvdel. Vi får noen kontringer imot og så slipper vi inn to enkle mål, men vi må være skarpere foran mål selv. Det kan ikke bare være Lehne Olsen som skal score målene våre, sier Lillestrøm-trener Geir Bakke til Discovery+.