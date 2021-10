REVET NED: Norges beste kvinnelag, Sandviken, hang opp plakater i garderoben. De ble tatt ned av herrelaget.

Sandviken-topp: − Leit at saken oppsto

Bjarne Graabræk, daglig leder i Sandviken Toppfotball, synes det var synd at det ble konflikt med Sandvikens herrelag om garderoben. Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner, reagerer sterkt.

– Det var leit at saken oppsto. Det kan skje at man gjør ting uten at man snakker sammen. Det ville kanskje løst saken. Vi synes det burde vært rom for dette, sier Graabræk.

Han leder Sandviken Toppfotball – som er allianseidrettslaget med kun elitelaget til Sandvikens kvinner. De er på vei mot seriegull i Toppserien og klare for cupfinalen.

Nylig hang de opp plakater av spillerne i garderoben de har pleid å dele med herrelaget på det kommunale anlegget på Stemmemyren Kunstgress.

Onsdag fikk det stor oppmerksomhet da det ble kjent IL Sandviken herrelag, som spiller på fjerde øverste nivå, hadde revet ned plakatene i garderoben.

– Jeg blir oppgitt og forbannet over at slikt kan skje. Vi sliter fremdeles med noen holdninger som fotballen virkelig må ta tak i. For jeg opplever at dette i bunn og grunn handler om det. Det er en nedvurdering av idretten og utøverne våre som bare er trist, sier Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

BORTE: Slik ser garderoben hvor plakatene først hang ut nå.

Ifølge Bergens Tidende opplevde herrelaget plakatene som «forstyrrende». Flere av spillerne på kvinnelaget reagerte sterkt på dette.

Hege Jørgensen mener fotballen bør gå foran som et godt eksempel for samfunnet.

– Klubben må rydde opp i dette, men det er noen som må se seg selv i speilet. Det er en stor symbolsak som handler om mer enn bilder på en vegg. Det handler om kultur, sier Jørgensen.

Graabræk sier lagene burde kommunisert bedre, men at dette ikke er noe stort problem mer.

IRRITERT: Hege Jørgensen, daglig leder i Toppfotball Kvinner.

– Jeg skal ikke felle noe dom over noen. Jeg tror det var øyeblikket som bestemte resultatet. Og man har ikke satt seg ned og drøftet dette i forkant. For oss er det bare en liten parentes. Vi tror nok herrene støtter opp under det vi gjør, og motsatt. Og begge har glede av det fine anlegget, sier Graabræk.

Trener for herrelaget, Magne Nilsen, lover at de støtter Sandviken Toppfotball.

– Vi i Sandviken Herrer heier på jentene, og synes det er kjempegøy at de er på vei til «The Double», skriver Nilsen i en SMS.

Han har foreløpig ikke besvart på spørsmål om han angrer på episoden og kritikken fra Jørgensen.

Sandviken Toppfotball har nå flyttet til en annen garderobe på Stemmemyren Kunstgress.

–Begge er fullverdige garderober. For oss er ikke dette en mindreverdig garderobe, sier Graabræk.

– Vi skal klare å være der vi er så lenge plakatene får henge, sier Mette Hammersland, mediekontakt for Sandviken Toppfotball og nestleder i Toppfotball kvinner.

Byrådet i Bergen har involvert seg i saken, skriver BT.

– Jeg har sendt et signal om at disse plakatene skal få henge i garderoben. Det mener jeg er helt rimelig, sier idrettsbyråd Endre Tvinnereim (Ap).

VG har prøvd å nå flere av spillerne på herrelaget torsdag uten å få svar.

Daglig leder i IL Sandviken, Alexander Gaare von Rebeur-Paschwitz Jansen, har ikke besvart VGs henvendelser. Det har heller ikke leder av hovedstyret i IL Sandviken, Kirsty Cunningham.