United-flopp frir til storklubber

Memphis Depay (24) lyktes ikke med sitt proffopphold i Manchester United, men det hindrer ikke nederlenderen i å drømme stort om sin neste arbeidsgiver.

I Lyon har den hurtige vingen igjen fått fart på karrieren. Siden han forlot Manchester United i januar 2017, det etter bare én og en halv sesong i klubben, har det blitt 29 ligamål på 69 kamper.

24-åringen stortrives på banen, men har ingen planer om å avslutte karrieren sin i den franske klubben.

– Lyon er en stor klubb, men ikke en av de fem beste i Europa, konstaterer han overfor magasinet Helden , gjengitt av blant andre Daily Mail .

Så frir Depay til en rekke storklubber.

– Jeg vil dra til en klubb som Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain eller Bayern München, er angrepsspillerens beskjed.

– Jeg vil dra til en by som passer meg og en klubb som passer meg, til et lag som virkelig ønsker å spille fotball, utdyper Depay, og fortsetter:

– Jeg har alltid snakket om Real Madrid, en kongelig klubb, hvite drakter med gull på seg. Men akkurat nå er hodet mitt i Lyon, så får vi se hvor jeg ender opp.

I Lyon har han blant annet vartet opp med dette:

Det er ikke ventet at Depay flytter på seg i det som er den siste dagen av januarovergangsvinduet, men her får du et par andre rykter den 31. januar:

PSG har lagt inn et overraskende bud på Chelsea-ving Willian. De ser på ham som en erstatter for Neymar, som er ute med skade. Det er Daily Mail som melder dette, og de skriver at Chelsea har satt en prislapp på ham på 40 millioner pund.

AC Milan har hentet Piatek, men er ute etter å styrke angrepet ytterligere. Eks-Atlético Madrid-spiller Yannick Carrasco skal være ønsket fra kinesiske Dalian Yifang, ifølge Gazetta dello Sport .

Arsenal arbeider fortsatt for å hende Christopher Nkunku fra PSG, ifølge BBC , mens Leicester nærmer seg en låneavtale for Youri Tielemans (Monac), ifølge samme kanal.

