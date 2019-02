SKAL VÆRE FUNNET: Flyet til Emiliano Sala. Foto: HO / NOTICIAS ARGENTINAS

Flyet til savnede Emiliano Sala skal være funnet

FOTBALL 2019-02-03T21:14:13Z

Tidlig søndag morgen skal flyet som fraktet den savnede Cardiff-spilleren Emiliano Sala ha blitt funnet på havbunnen i den engelske kanal. Det melder mannen som ledet det folkefinansierte søket.

Publisert: 03.02.19 22:14 Oppdatert: 03.02.19 22:46

Ifølge Sky News skal familien til både Sala og pilot David Ibbotson være informert om at et søkefartøy har funnet vraket på havbunnen i den engelske kanalen denne morgenen.

En båt fra den engelske lufthavari-etterforskningen skal ha funnet vraket. Det skriver søkeoperasjonens leder, David Mearns, på Twitter:

«Vraket etter flyet som fraktet Emiliano Sala og ble flydd av David Ibbotson ble funnet tidlig denne morgenen av (skipet) PFV Morven», skriver han.

Til Sky News utdyper Mearns følgende:

– Dette er det beste resultatet vi kunne håpet for, for familiene. Men i kveld har de fått den hjerteskjærende nyheten og av respekt for familiene vil jeg ikke kommentere mer om hva som har skjedd.

Videre varsler han at Air Accident Investigation Branch (AAIB) kommer med en offentlig uttalelse mandag.

Politiet i Guernsey opplyste forrige uke at de avsluttet det aktive søket etter den savnede fotballspilleren og piloten, men et folke-opprop sikret finansieringen som sørget for at søket ble gjenopptatt.

Emiliano Sala og David Ibbotson var på vei til Wales da flyet ble meldt savnet. Lørdag 19. januar ble Emiliano Sala kjøpt fra Nantes til Cardiff for 150 millioner kroner, og mandag kveld, den 22. januar, ble flyet som skulle frakte ham fra Frankrike til Wales meldt savnet.

Fredag kom det rapporter om at deler av flysetene var funnet, og søndag kveld kommer altså meldingen om at selve vraket skal være funnet.

Den argentinske spissen og piloten er antatt døde, og denne helgen har det vært minnemarkeringer over hele England.

Hverken Cardiff eller gamleklubben Nantes har foreløpig kommentert nyheten.