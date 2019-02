Engelsk avis: United vil gi De Gea milliardkontrakt

David de Gea (28) har reddet Manchester United gang på gang. Nå er klubben villig til å punge en milliard kroner for å beholde spanjolen.

Det er Sunday Times som skriver at Manchester United skal være villig til å gå inn på en femårsavtale som garanterer de Gea 90 millioner pund, det vil si drøyt én milliard kroner.

Ifølge avisen er dette den største lønnspakke i engelsk fotballhistorie. United skal være overbevist om at de Gea virkelig ønsker å skrive en ny og lang kontrakt med klubben.

Til tross for at Manchester United hverken har en permanent manager eller den nye sportsdirektør-stillingen på plass, er klubbens sterke mann, Ed Woodward, klar på at han vil kjøre de Gea-løpet, melder Sunday Times.

Tidligere avismeldinger om at United ikke vil innfri målvaktens lønnskrav, blir ifølge avisen møtt med hevede øyenbryn på Old Trafford. Der ser man hvor viktig keeperen har vært og kan bli - og er derfor villig til å la gullkortet gå varmt for å beholde ham.

– Vi har den beste målvakten i verden, sa Ole Gunnar Solskjær etter seieren over Tottenham på Wembley for en måned siden.

Ed Woodward håper også få i stand kontraktsforlengelser for Marcus Rashford, Ander Herrera og Juan Mata i løpet av kort tid, skriver avisen.

Mirror har også en interessant sak om Uniteds spillerlogistikk. De antyder at Romelu Lukaku skal være på vei ut - og at Paulo Dybala eller Mauro Icardi kommer inn.

Avisen mener å vite at United for å få råd til å hente en av de to serie A-stjernene, vil gjøre Lukaku til en del av avtalen. Begge de argentinske stjernespissene har vært på kollisjonskurs med managerne sine den siste tiden, og United har derfor et berettiget håp om at Juventus eller Inter vil si ja. Lukaku, som bare har startet to ligakamper under Ole Gunnar Solskjær, skal heller ikke ha noe imot å flytte på seg, stadig ifølge Mirror. Nordmannen har prioritert Marcus Rashford, som har blomstret under Mourinhos erstatter.

VG-TIPS: Mer enn 2,5 mål

FA-cupen, 5. runde. Ikke den beste opptakten for Ole Gunnar Solskjær og Manchester United. Lingard (a) og Martial (a) er begge ute i to til tre uker, og dermed mister laget mye av farten i angrepet. Kommer også fra et 0-2-tap for PSG på eget gress - hans første tap som Man. United-manager. Det er likevel lite som tyder på at Solskjær ønsker å legge laget bakpå mot Chelsea. Også London-laget føler de har noe å bevise. Tapte hele 0-6-borte mot Man. City forrige ligakamp, men slo tilbake med en 2-1-seier mot Malmö i Europa League. Da ble Hazard (a) og Higuaín (a) hvilt fra start, men de er forventet å starte igjen nå. Det lukter mål av begge lag, og vi tror på mer enn 2,5 mål.

Dette gir 1,70 i odds. Du må levere innen kl. 20.25 og kampen kan ses på Viasport1.