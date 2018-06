King hysjet og ble helt i ny Norge-seier

Publisert: 06.06.18 20:53 Oppdatert: 06.06.18 21:43

FOTBALL 2018-06-06T18:53:02Z

ULLEVAAL (VG) (Norge – Panama 1-0) Joshua King (26) takket landslagssjefen for tilliten – og ba kritikerne ti stille – da Norge vant for fjerde gang på rad.

Stjernespissen brukte seks minutter på å score etter innhoppet mot Island på lørdag. Denne gangen, mot Panama og nå fra start, gikk det bare fire minutter før King hadde satt ballen i nettet.

Bournemouth-spissen har fått mye spalteplass den siste uken: Klubbklaging, pressekritikk, benking mot Island, respekt-utspill og refs fra Olaf Tufte har preget agendaen til King, og det var trolig en kombinasjon av dette som lå bak 26-åringens målfeiring.

Han la fingeren foran leppene og hysjet til kameraene etter sitt landslagsmål nummer 12.

Den omdiskuterte stjernen takket for Lagerbäcks tillit med en rask scoring, men også knallhardt defensivt arbeid, og fremstod tøff og tent både i presset og duellspillet i åpningsminuttene.

Panama skapte én farlighet i første omgang da mannen med det historierike navnet Fidel Escobar traff godt på frispark, men Sten Grytebust reddet uten særlige problemer.

Bortsett fra den ene dødballen hadde Norge full kontroll på gjestene, med et kompakt lag – i Lagerbäcks ånd – som stengte alle farlige rom og var dyktige til å variere presshøyden.

I pausen gjorde Lagerbäck tre bytter: Målscorer King og Sander Berge, banens to beste spillere i første omgang, ble erstattet av Ola Kamara og Fredrik Midtsjø. I mål gikk Ørjan Nyland inn for Grytebust, og det er grunn til å tro at det kan bli en stund til de to reservekeeperne får spilletid, ettersom Rune Jarstein trolig blir det faste førstevalget når det skal spilles tellende kamper fra høsten av.

Alexander Sørloth, Ole Selnæs og Ghayas Zahid skulle også få sine innhopp i en andreomgang som lot seg prege av mange bytter og fravær av sportslig betydning.

Norge var nærmere 2-0 enn Panama var utligning: Tore Reginiussen skapte en stor sjanse på heading i starten av omgangen, mens Ola Kamara misbrukte en eventyrlig mulighet foran åpent mål da det gjenstod knappe ti minutter. Iver Fossum kunne også doblet den norske ledelsen med en avslutning fra skrått hold.

Men det skulle bli med det ene King-målet, og dermed står våren 2018 igjen som et prikkfritt kapittel for Lars Lagerbäck og hans menn: Fire strake seirer, tre av dem mot VM-klare nasjoner, og solide 9-3 i målforskjell. En slik seiersrekke har ikke skjedd siden 2010.

Det lover godt før høstens Nations League-kamper.

Saken oppdateres!