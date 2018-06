STRÅLENDE SPILLER: Sander Berge, Lars Lagerbäcks nøkkelspiller. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Alle blir bedre med Berge

Knut Espen Svegaarden (kommentar)

Publisert: 06.06.18 20:56

FOTBALL 2018-06-06T18:56:35Z

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge - Panama 1-0) Han er bare 20 år, men allerede nå ser vi hvorfor Sander Berge fort blir norsk fotballs nøkkelspiller de neste 10 årene: Han gjør alle rundt seg bedre.

Det var ingenting spektakulært over Berges prestasjon mot Panama, han var bare «vanlig god». Men du ser det best når han ikke er der, som i 2. omgang mot Panama: Det er noe som mangler i det norske laget.

Vi kan starte bakerst: Stopperne blir tryggere med Berge foran seg, fordi han er påpasselig, spesielt hvis kompisen Kristoffer Ajer går fram, som han skal gjøre iblant. I tillegg dekker Berge store rom.

Makkeren i 4–4–2 blir bedre når Berge er der. Du så det godt på Markus Henriksen, som virker å miste noe av tryggheten i spillet sitt når Berge er borte. De to utfyller hverandre veldig godt, Henriksen har løftet spillet sitt på landslaget mye med Berge som makker. Og selv om ikke Fredrik Midtsjø gjorde noen dårlig omgang mot Panama: Det var likevel noe som manglet, nemlig Sander Berge.

Kantene blir bedre, fordi Berge alltid er i nærheten. Spissene vet hvor pasningssikker han er og det er selvsagt en stor fordel når oppspillene kommer. I tillegg: Han løper opp flere motspillere enn noen andre på det norske laget, han kan «gå av ledd», som svært få andre klarer på den internasjonale scenen. Kombinasjonen fart, teknikk og kraft er selvsagt helt essensiell her.

Det forteller mye om Lars Lagerbäcks interesse i Sander Berge, at han setter han rett inn på laget i to landskamper selv om han omtrent ikke har spilt fotballkamp siden oktober.

Han vil ha med Berge, han vil brukte Genk-spilleren så ofte han kan. Fordi han har sett en av de aller beste og mest modne 20-åringene i sitt liv.

Kampen mot Panama foregikk i feriemodus, men det er uansett et lyspunkt at Norge vant – igjen, den fjerde, strake seieren, tre av dem mot VM-klare lag. Et norsk A-landslag for herrer har ikke hatt den rekka siden Drillo ledet landslaget, tilbake i 2010.

Men seieren er én ting, og det er viktig for selvtilliten og troen på at dette laget kan klare seg mer enn godt i høsten Nations League, men rammen Norge fremstår på er nesten like gledelig: Alle vet nå hvordan det skal spilles fotball, hvilke jobber som skal gjøres.

Et eksempel: Jeg tipper Lars Lagerbäck er minst like glad for Joshua Kings lange løp med påfølgende frispark mot for å stoppe et angrep fra Panama, etter 22 minutter, som han er for scoringen hans etter fire minutter.

Kings scoring, hans femte under Lagerbäcks ledelse, var for øvrig en prestasjon som sier mye om hva King står på som fotballspiller: Han startet på et utspill fra Sten Grytebust – og da ballen spratt over alle, var han den som reagerte raskest, var raskest – og skjøt ballen i mål.

Ellers var vi vitne til en svak fotballkamp på Ullevaal. Panama må løfte seg mye hvis de ikke skal bli slakt i VM. Og Lars Lagerbäck får følge VM, ta seg en velfortjent ferieuke etter det – og så begynne oppbygningen mot det som gjelder, endelig: Norge-Kypros på Ullevaal 6. september.

Optimismen er i hvert fall tilbake, tre måneder før alvoret starter.

Vi kan håpe at den optimismen varer ut hele 2018.