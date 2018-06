GODE VENNER: Zinédine Zidane (t.v.) og Didier Deschamps ble verdensmestere sammen for Frankrike i 1998. Foto: AFP / REUTERS

Fransk ekspert mener Zidane-exit er «helt katastrofalt» for Frankrike-sjefen

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 01.06.18 10:34

FOTBALL 2018-06-01T08:34:10Z

Det er bare et tidsspørsmål før Zinédine Zidane (45) blir fransk landslagssjef, mener landets mest anerkjente fotballjournalist.

– Vi er alle overbeviste om at han kommer til å bli landslagstrener for Frankrike. Spørsmålet er bare når. I 2020? Allerede etter VM i år? Det er umulig å forutse når jobben vil være ledig, sier Vincent Duluc, fotballsjef og landslagskommentator i storavisen L’Équipe, til VG.

Etter at Zidane sjokkerte fotballverdenen ved å trekke seg som Real Madrid-sjef torsdag, fremstår en landslagsjobb for Frankrike som det mest troverdige alternativet til å bli suksesstrenerens neste stoppested – med mindre han skulle velge å ta en pause fra yrket.

Det er bare ett problem: Frankrike, som er midt i forberedelsene til VM i Russland, har allerede en trener. Didier Deschamps, Zidanes tidligere kaptein på landslaget, har kontrakt frem til etter EM i 2020.

– Deschamps må gjøre et veldig dårlig VM hvis han skal miste jobben før den tid. Han må nok ryke ut allerede i åttedelsfinalen hvis jobben hans skal være truet, tror Duluc.

Samtidig beskriver han Zidanes avgjørelse som en «game changer» .

– Da Zidane var i Real Madrid, var det bredt anerkjent at det ikke fantes noen bedre løsning enn Deschamps som landslagssjef. Nå finnes det plutselig et alternativ som mange mener er bedre, sier Duluc.

– Alvorlig for Deschamps

Kommentatoren mener den franske landslagssjefen nå får med seg et enormt press inn i VM-sluttspillet, der «Les Bleus» er i gruppe med Danmark, Peru og Australia.

– Presset som kommer til å ligge på Deschamps skuldre nå, er helt enormt. Så fort landslaget taper en kamp, så vil alle si at man må erstatte ham med Zidane. For Deschamps er tidspunktet for denne nyheten helt katastrofalt, sier Duluc og utdyper:

– Så langt i VM-forberedelsene har pressen bare fokusert på to spillere som ikke er med i troppen: Adrien Rabiot og Karim Benzema. Nå vil man kun snakke om Zidane. Det er mye mer alvorlig for Deschamps.

Duluc tilføyer at han tror Zidanes skygge vil kunne være et forstyrrende element for hele det franske landslaget og fotballforbundet både før, under og etter sommerens VM.

Allerede for et år siden kom det frem i en større spørreundersøkelse at 72 prosent av Frankrikes befolkning ønsket å se Zidane ta over landslaget etter VM i 2018, skrev RTL . Den franske fotballpresidenten Noël Le Graët sa i juni i fjor til L’Équipe at det vil være «en logisk utvikling» om Zidane skulle ta over landslaget i fremtiden.

«For ung» for Frankrike-jobben

Men det er ikke alle som er like overbevist om at en fransk landslagsjobb bør være neste stoppested for den tidligere verdens- og europamesteren.

– Jeg mener at han fortsatt er for ung for det, sier Rolland Courbis, som var Zidanes trener da han spilte i Bordeaux, til RMC .

– Før han blir landslagstrener, synes jeg han bør bevise at han kan oppnå suksess i andre klubber enn Real Madrid. Jeg ser for meg at han drar til en annen klubb i et nytt land, sier han.

På spørsmål om fremtiden svarte Zidane slik under torsdagens pressekonferanse:

– Jeg kommer ikke til å trene et nytt lag med det første. Jeg er ikke på klubbjakt.