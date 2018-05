PIZZA-FEIRING: Amin Askar feiret med sønnen Benjamin og pizza etter storspill og to scoringer på 16. mai. Foto: Braastad, Audun / NTB scanpix

Amin Askar feirer med sønnen: – Pappa, du var best!

Publisert: 17.05.18 08:33

SARPSBORG (VG) Etter drømmefrispark, to scoringer og 4–0 over Start, var det rett bort til sønnen for Amin Askar (32). 17. mai fortsetter de feiringen i Sarpsborg med hjerteknuseren Benjamin i barnetoget.

– Vi kommer til Sarpsborg for å oppleve 17. mai her. Benjamin hadde eget tog før kampen hjemme. Så får han også være med på toget i Sarpsborg i morgen, forteller Askar til VG. Han er bosatt i hjembyen Moss, men sarpingene skal få sjansen til å hylle midtbanekanten som i 16. mai-festen herjet med Start og blir belønnet med åtte poeng på VG-børsen.

Sønnen forteller oss at han er fire år, men det stopper opp når VG spør om målene til pappa.

– Han er sjenert inntil han blir varm i trøya. Men han har sagt: «Pappa, du var best. Ikke hør på mamma på tribunen», sier Askar med en latter.

Den etiopiskfødte østfoldingen fikk stemningen opp til kokepunktet på Sarpsborg stadion. Etter at Patrick Mortensen hadde stanget inn 1–0 fulgte Askar opp med å lime et frispark fra 23 meter opp i nærmeste kryss.

– Det var ordentlig moro. Man kjenner det så fort man treffer at den går i mål, sier Askar til VG. Egentlig var det Kristoffer Zachariassen som hadde ansvaret for direkte frisparkene.

– Men han syntes holdet var for langt. Da tok jeg saken i egne hender, forklarer Askar.

I 2. omgang ble det nesten kopi fra litt mer skrått hold.

– Jeg hadde den samme følelsen på det andre frisparket. Men keeperen er oppe og slår den i stangen, forklarer Amin Askar . Men det betydde ingen ting. Matti Lund Nielsen satte inn 3–0 på returen. Før Askar avsluttet showet med å rappe en feilpasning fra Start, sette fart og dunke inn 4–0.

– Noen ganger har du den flyten at du ikke hører publikum, du hører ikke noe som helst rundt deg. Du er bare i «sonen» og spiller fotball. Det var Amin Askar i dag. Da er han ordentlig god, beskriver Sarpsborg-trener Geir Bakke.

Sarpsborg har hatt en vår preget av dårlig uttelling og et cuptap for HamKam. Men i de to siste kampene har det løsnet med Askar som kantspiller og ikke back.

– Han kan spiller begge deler. For å få til presset vårt har vi valgt å spille med to aggressive backer og i en aggressiv kant i Amin. Han er god til å lese, har stor nok frekvens, og orker. Derfor har han spilt der de to siste kampene, forklarer Bakke.

– Jeg trives bare jeg får være på banen, men er midtbanespiller av opprinnelse.

– Han har en god fot. Han er god til å utfordre. Vi har appellert til at Amir skal gjøre det enda mer. Så må han finne ut hva som lønner seg å gjøre når. I dag traff han på valgene, mener Bakke.

– Fotball er sånn. Jeg jobber hardt og står på i hverdagen og da får man som regel betalt, sier Amin Askar. Han har selv vært preget av den varierende våren etter seriebronse og den tapte cupfinalen i fjor høst.

– Vi måtte ta oss selv i nakken. Det kommer perioder i sesongen vi man går på en liten dupp og der har vi vært. Vi har ikke klart å avgjøre de tette kampene vi har tatt tidligere. Vi har tatt samling i bunn og fikk en sterk seier mot Strømsgodset. Den fulgte vi godt opp i dag. Vi får håpe pilen fortsetter å peke den veien. Dette var oss som på det beste. Så nå handler det om å opprettholde og gjenskape. Det er ikke alltid lett, mener han.

Sarpsborg har spilt fire kamper på 10 dager. Geir Bakke er alt annet enn fornøyd med belastningen.

– Vi blir litt slitne i slutten av 1. omgang. Det er lagt opp slik at vi har hatt bare to dager hvile mellom kampene. Vi kan ikke ha et oppsett som er slik. det er ikke fair play. Men vi håndterte det i dag og det er vi ganske fornøyd med.

Sarpsborg får nå fire dager hvile før de møter Sandefjord på mandag.

– Det går greit så lenge vi får tre dager restitusjon, men kun to dager er brutalt, mener Sarpsborg-treneren.