Du tar SÅ feil, Zlatan. Dette er en bragd.

Publisert: 02.06.18 21:54 Oppdatert: 02.06.18 23:21

STOCKHOLM (VG) (Sverige - Danmark 0–0) «Bäst når det gäller» ljomer det ut fra Per Gessles offisielle VM-låt. For svenskenes del får vi håpe han har rett.

Heller ikke hjemme mot et Danmark uten Christian Eriksen ble det svensk seier, og etterpå var det små tendenser til pipekonsert. Det er to uker til VM, og snart syv måneder siden Sverige vant, etter at Jakob Johanssons skudd forandret retning i playoffkampen hjemme mot Italia 10. november.

Sverige har bare scoret to mål på sine fem siste kamper, i mars ble det tap for Chile (1–2) og Romania (0–1), og mot Danmark var svenskene nærme bare én gang; da lekne Emil Forsberg danset seg fri og fant Isaac Kiese Thelin i sluttminuttene.

Nå blir siste mulighet til å få med seg en godfølelse hjemme mot Peru i Göteborg neste helg, selv om det ikke skal legges for mye vekt på disse treningskampene. Ikke engang «Du gamla, du fria» tok helt av blant de 41.500 som hadde møtt opp på Friends for å ønske sine helter lykke til i VM.

Denne svenske versjonen reiser ikke til Russland for å «gräva guld», for å snakke 1994-språk. Sverige skal grave seg videre fra en gruppe med Tyskland, Mexico og Sør-Korea. I så fall blir det nok som gruppetoer, da venter med stor sannsynlighet Brasil i 8-delsfinalen og da bærer det nok rett hjem.

Men da vil også VM være en suksess, uansett hva Zlatan Ibrahimovic melder borte i Los Angeles. «Det er ingen bragd å komme til VM. Det er en selvfølge i mitt hode», sier Zlatan. I et halvår har han vært et litt forstyrrende element med alle sine utspill hit og dit, om seg selv og sin eventuelle VM-deltagelse.

Men her tar han veldig feil. VM er ingen selvfølge for dette Sverige, det er en bragd av dimensjoner. Fire ganger verdensmester Italia vil gremmes hver eneste gang de hører om Sverige denne sommeren, og fortsatt er det litt uforståelig det Janne Andersson har fått til etter at han tok over høsten 2016.

For første gang i VM-historien er tre nordiske lag med. Lille Island med sjarmen, Hareides Danmark med Eriksen og Sverige med . . . tja.

Kanskje er dette det mest profilløse laget Sverige har sendt til et VM. Svenskene er med for 12. gang (av 21), og historisk sett er dette en ganske stor fotballnasjon, med ett sølv og to bronse. Det er faktisk bare fem nasjoner som har flere medaljer: Tyskland (12), Brasil (9), Italia (7), Argentina (5) og Nederland (4).

Men denne gangen blir det ingen svensk medalje, i det første mesterskapet Sverige er med i siden 2000 uten Zlatan Ibrahimovic i troppen. Det siste tiåret har han vært altoverskyggende i svensk fotball. De andre spillerne ble ikke intervjuet om seg selv, de ble spurt om Zlatan, og ute på banen gikk de fleste pasningene i hans retning.

Nå er han borte, de som er igjen har bare hverandre, og de har vist oss minst to ting: 1) Sverige er fortsatt fantastisk gode til å bygge lag. 2) Man kan komme langt sammen i fotball.

Og selv om dette er et traust lag, er det også vakkert på sin måte, bygd opp av den like trauste landslagssjefen Janne Andersson.

«Göra så gott jag kan», svarte Andersson i en podkast i desember 2015, lenge før han ble landslagssjef. Han ble spurt om sitt livsmotto.

Det har han fortsatt med, å gjøre så godt han kan, og det har dratt Sverige langt. Den nye sjefen brydde seg aldri om at Zlatan Ibrahimovic var borte, han brydde seg om sine menn, om helten fra playoffen på San Siro, Andreas Granqvist, om lekne Emil Forsberg, lagets klart beste spiller, og om Marcus Berg, toppscorer i et oljeland.

Sammen har de slått ut Nederland, slått Frankrike og slått ut Italia, og for det må de møtes med all verdens respekt. Og til alle som har planer om å skylde på fraværet av Zlatan Ibrahimovic når Sverige er ute av VM, er det verdt å minne om et par-tre ting:

Hans Sverige kvalifiserte seg ikke til de to siste VM-sluttspillene.

Han scoret ingen mål på sine totalt fem VM-kamper (en av dem i bare to minutter).

Hans Sverige tok ett poeng på tre kamper i EM for to år siden, og turneringsavskjeden hans ble målløs.

Zlatan Ibrahimovic har betydd enormt for svensk fotball, men hans tid er ute, og trolig er det en fordel at ikke en internasjonal superstjerne plutselig trampet inn i huset Janne Andersson har bygd opp. Da kunne det rast sammen. Derfor: Glem Zlatan.

Etter kampen er spillerne borte hos sine mest trofaste fans og applauderes videre mot «Ryssland». I de siste mesterskapene har svenskene reist etter sitt lag i forbløffende mengder, men denne gangen vil de ikke få samme hjelp som i Berlin i 2006, da nærmere 50 000 svensker hjalp Fredrik Ljungberg med å presse inn det avgjørende 1-0-målet mot Paraguay.

I Russland må nok spillerne klare seg mer alene, og det har de jo bevist at de er ganske gode til.