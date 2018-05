MER JUBEL: Nok en gang kunne Kristoffer Ajer (t.h.) koste på seg gliset. Her jubler han sammen med Olivier Ntcham, som scoret Celtics andre i finalen. Foto: Ian MacNicol / Getty Images Europe

Ny opptur for Kristoffer Ajer: Sikret cupgull og «The Treble» med Celtic

Publisert: 19.05.18 17:51

(Celtic - Motherwell 2–0) Kristoffer Ajer (20) og Celtic har gjort rent bord i skotsk fotball denne sesongen. Lørdag kunne nordmannen juble for cupgull, etter å ha slått Motherwell 2–0 i FA Cup-finalen.

Med en ydmykende 5–0-seier over erkerival Rangers i Old Firm-derbyet, sikret Celtic seriegullet . Men mye vil ha mer, og lørdag ble trippelen i Skottland et faktum.

I FA Cup-finalen mot Motherwell gikk de seirende av banen med 2–0 - samme resultat, mot samme motstander, som i ligacupfinalen i november.

Denne gangen var det Callum McGregor og Olivier Nctham som scoret målene. Den regjerende FA Cup-mesteren forsvarte dermed tittelen, og sikret sitt tredje trofé for sesongen.

Dette var Celtics 38. triumf i den skotske FA Cupen.

Celtic gjorde rent bord forrige sesong også, og er det første laget i skotsk fotballs lange historie til å vinne trippelen to sesonger på rad.

Det har vært en fantastisk sesong for Ajer, som ble byttet ut etter 76 minutter i finalen. Denne sesongen har han spilt seg til fast plass på Skottlands desidert beste lag, vunnet det som vinnes kan, og den fantastiske sesongen kronet han med å skrive under på ny kontrakt med «The Bhoys».

I mars fikk han også sin landslagsdebut , da Norge knuste Australia 4–1 .

Nå kan unggutten ta en velfortjent sommerferie, før nye utfordringer venter neste sesong. Steven Gerrard har som kjent tatt over Rangers , og skal forsøke å tette luken opp til Brendan Rodgers & co.