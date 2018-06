NUMMER 10: Marcus Pedersen befester sin posisjon som Eliteseriens toppscorer. Her har han satt inn 1–1 borte mot Start. Hans tiende scoring for sesongen. Foto: Schrøder, Tor Erik / NTB scanpix

Pedersen reddet poeng for Strømsgodset: - Ser ut som et ordentlig lag

Publisert: 10.06.18 19:51 Oppdatert: 10.06.18 20:13

FOTBALL 2018-06-10T17:51:17Z

KRISTIANSAND (VG) (Start – Strømsgodset 1–1) Det ble uavgjort i trenerduellen mellom Kjetil Rekdal og Bjørn Petter «BP» Ingebretsen i et småampert oppgjør. Marcus Pedersens tiende seriemål reddet Godset fra flause.

– Jeg synes vi gjør en god kamp, spiller god fotball og er et ordentlig lag. Vi slipper ikke akkurat inn et vanlig mål og hadde muligheter til å vinne her i dag, sier Pedersen til Eurosport etter kamp.

Han mener laget hadde en helt annen energi enn tidligere og blir spurt om de «utrolig» mange sjansene de hadde.

– Som sagt, jeg synes vi kunne vunnet kampen. Men for all del, ett poeng på bortebane er det ikke alltid vi får, det heller, sier toppscoreren, som lovpriser den målgivende pasningen fra Tokmac Nguen.

Han får støtte fra dødballkongen Eirik Ulland Andersen.

– Jeg synes vi styrer mye mer, har kontroll og skaper mye mer enn vi har gjort i det siste. Så slipper vi inn et litt heldig mål, sier lagkamerat Eirik Ulland Andersen.

Godsets midlertidige trener Bjørn Petter Ingebretsen sier han er «greit fornøyd» og at de gjør en «god fotballkamp» - men ikke er med på at Start raner med seg ett poeng.

– Spillerne har skjønt alvoret etter å ha gått i seg selv, sier han om lagets innsats.

Start tok føringen

Selv om Godset var klart best spillemessig gjennom nesten samtlige 90 minutter i sørlandsbyen (8–3 i sjanser), var det Start som tok ledelsen etter en keepertabbe fra Espen Bugge Pettersen etter 18 minutter.

Espen Børufsen la inn fra kanten, med skru mot mål. Godset-keeperen måtte rygge mot mål for å få en hånd på ballen, men det var ikke nok og Kjetil Rekdal fikk en drømmestart i sin nye jobb.

– Jeg er fristet til å si at jeg bare legger den der, smilte målscoreren i pausen i et intervju med Eurosport.

– Men jeg ser ikke målet så godt, så jeg prøver bare å dunke ballen inn foran mål og får et deilig treff der.

Bugge Pettersen var irritert på seg selv etter utligningen og sa i pausen at han ikke så utgangen på innlegget.

– Det er et «lucky shot». Et innlegg som havner ett eller annet sted, sier 38-åringen.

Pedersen scoret

Fem minutter ut i den andre omgangen slo derimot Godset tilbake.

Tokmac Nguen la inn smart mellom forsvar og keeper og bak Damion Lowe dukket Marcus Pedersen opp og satte inn utligningen til 1–1.

Spissens tiende seriemål denne sesongen gir han ytterligere forsprang (tre mål) i kampen om å bli årets toppscorer.

Fem minutter før slutt kokte det over for Godset-spiller Nguen. Han deiset inn i Børufsen på sidelinjen og fikk korrekt sitt andre gule kort. Dermed kom det røde opp fra dommer Espen Eskås.

– Jeg synes det Start-laget legger seg hele tiden. Mye syting og klaging, men sånn er det, sier Marcus Pedersen om situasjonen.

– Ikke tvil om at det burde være kort på det, kontrer «offeret» Espen Børufsen - for anledningen ny Start-kaptein.

Innbytter Aron Sigurdarson fikk en eventyrlig sjanse minuttet før slutt på et innlegg, men islendingen klarte ikke sette ballen under tverrliggeren.

Dermed endte det 1–1 i kampen som ingen av lagene hadde råd til å tape.