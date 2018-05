Kommentator: – Noe er alvorlig galt med Molde

Sportsleder Trond Hustad i Romsdals Budstikke mener det er grunn til å snakke om en krise i Molde. Det avfeier trener Ole Gunnar Solskjær.

Det var etter Moldes pinlige cuptap mot 2. divisjonslaget Brattvåg at Trond Hustad tok opp Molde-krisen på kommentatorplass i Romsdals Budstikke . Selv kalte Solskjær affæren for «flau» og mente det var fortjent at Brattvåg vant .

– Isolert sett er ikke det pinlige tapet mot et 2. divisjonslag fra Sunnmøre nok til å snakke om at det er krise på Aker stadion. [...] Det urovekkende er at denne nedturen føyer seg inn i rekken av problemer, som forsterkes av skuffende resultater på banen og forstyrrende utfordringer utenfor banen, skriver sportsleder Hustad i en kommentar titulert «Sesongen som skulle handle om seriegull og Europa har så vidt begynt, men det er allerede krise i Molde Fotballklubb». Der mener han at «noe er alvorlig galt med Molde-laget som snart skal spille i Europa».

VG har ikke lyktes i å komme i kontakt med Hustad mandag, men i kommentaren sin sikter han til flere ting: At Molde har en spiller som er tiltalt for sovevoldtekt , er noe som kan forstyrre laget ut sesongen, mener han, og kaller den utenomsportslige situasjonen for «ekstremt alvorlig».

En annen ting er det sportslige. Der har laget gått fra en ekstremt god sesongstart med tre strake seirer og der de kunne ha vært ti poeng foran RBK om trønderne ble slått i kamp fire. Den kampen vant Rosenborg 4–0 , og nå skiller det to poeng opp til Rosenborg. Og det er ni poeng opp til ledende Brann. Både RBK og Brann har riktignok én kamp mer spilt.

I tillegg røk Molde altså på hodet ut av cupen allerede i runde to .

Avfeier krisesnakk

Dersom sesongen ikke ender positivt for Moldes del, mener Hustad at trener Ole Gunnar Solskjær fremtid i klubben blir «et selvsagt tema» for MFK-ledelsen.

– Nå har han vært her i to og et halvt år uten å oppnå de resultatene han krever av seg selv. Derfor regner jeg med at en vinnerskalle som Solskjær akkurat nå spør seg selv om det faktisk er mulig å lykkes med dette prosjektet, skriver Hustad, og håper svaret er «ja».

Selv avfeier Solskjær snakket om krise i Molde.

– Jeg leste det som ble skrevet. Men jeg er helt uenig i at det er krise. For det er det ikke. Vi er et lag som har startet sesongen bra, sier Solskjær til samme avis i forkant av ligaoppgjøret mot Sarpsborg 08.

Sarpsborg 08 åpnet med syv poeng på de tre første kampene, men nå har har laget fire kamper på rad uten seier (0-2-2). Spolerte en rekke målsjanser hjemme mot Bodø/Glimt sist, men reddet også et straffespark på overtid (0-0). Hadde null problem ute mot Ørn i cupen på onsdag (6-0), og kan ha spilt på seg litt selvtillit.

Molde skal reise seg etter cupsmellen borte mot Brattvåg onsdag (0-1). Røk 0-1 hjemme for Odd i kampen før. Legg for øvrig merke til at moldenserne kun har scoret ett mål på tre bortekamper i serien så langt. Både Sarpsborg 08 og Molde var blant de lagene som roterte mest i forrige ukes cup, så bør kunne stille med uthvilte spillere her.

