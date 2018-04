Southamptons skrekkstatistikk mot toppklubbene

Publisert: 14.04.18 07:28

Fem år med Premier League-spill kan gå mot en slutt for Southampton. Og at de møter en topp seks-klubb lørdag, er ikke en god ting for Mark Hughes’ mannskap.

Laget har nemlig en horribel statistikk mot lagene som okkuperer de seks øverste Premier League -plassene (Manchester City, Manchester United, Liverpool, Tottenham, Chelsea og Arsenal).

På de to siste sesongene har Southampton null seirer, seks uavgjort og hele 16 ligatap på 22 forsøk. Det er dyster lesning når Chelsea (nummer fem) står på motsatt banehalvdel lørdag.

Og ennå gjenstår den suverene ligalederen Manchester City på de resterende fem kampene.

Forrige runde var laget nære seier mot Arsenal, men Danny Welbeck ville det annerledes .

Dermed har Southampton havnet i den situasjonen at de ligger på nedrykksplass med seks kamper igjen å spille. Laget er tre poeng bak Crystal Palace på trygg grunn, men riktignok med én kamp mindre spilt enn den nye klubben til Alexander Sørloth.

Det kan med andre ord ende med nedrykk for Southampton, som er inne i sin femte strake sesong i Premier League - men det kommer til å bli et realt rotterace.

Fra Everton på 10. plass (41 poeng) og til Stoke på 19. plass (27 poeng) skiller det bare elleve poeng.

VGs tabelltips før sesongstart: Southampton på 10. plass

– Jeg beklager å forlate klubben i denne situasjonen, men når du ikke får resultater, skjønner jeg at klubben må ta grep, sa Mauricio Pellegrino etter at han ble sparket i midten av mars.

Siden da har det blitt to strake ligatap for manager Mark Hughes, som etter sigende skal få én mill. pund (omkring 11 mill. kroner) i bonus om Southampton holder seg.

Southamptons gjenstående kamper: Chelsea (h), Leicester (b), Bournemouth (h), Everton (b), Swansea (b), Manchester City (h).

Sørkyst-laget har bare vunnet én ligakamp etter at Everon ble banket 4-1 i slutten av november (1-8-9-flyt), og det gir at laget er tre poeng unna å være på rett side av nedrykksstreken.

Chelseas 5.plass på Premier League-tabellen er lavere enn hva de selv hadde forutsett på denne tiden av året. 1-1 hjemme mot West Ham sist var under pari, og 1-3-hjemmetap mot Tottenham i kampen var enda mer skuffende. Dette er en forsmak på FA-cupsemifinalen neste helg, og vi er spent på hvordan lagene angriper dette oppgjøret. Å skaffe seg et psykologisk overtak med en seier er jo ikke feil.

