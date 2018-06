Ustoppelige Ronaldo med drømmereprise på Luzhniki – Marokko ute av VM

Publisert: 20.06.18 15:53 Oppdatert: 20.06.18 16:24

MOSKVA (VG) (Portugal – Marokko 1–0) Ny look, samme spiller, flere mål. Cristiano Ronaldo (33) kom som VMs heteste og gjorde alt for å heve temperaturen rundt seg selv.

For først dukket han opp med nygrodd skjegg , fem dager etter sin «geitefeiring» i 3–3-showet mot Spania , og så skallet han inn kampens eneste mål på gigantiske Luzhniki i Moskva, som setter tapre Marokko uten mulighet til å gå videre fra gruppespillet.

Målet var en flashback tilbake til da Cristiano Ronaldo vant sin første internasjonale tittel som spiller:

Han scoret også med hodet da Manchester United slo Chelsea i Champions League-finalen på samme stadion i Moskva for ti år siden – og det 85. Ronaldo-målet for Portugal (152 kamper) plasserer ham som tidenes landslagstoppscorer i Europa, goalen bedre enn Ferenc Puskás fra Ungarn, 1950-tallets store spiller.

Marokko-dominans på tribunen

Men nå er det 2018, VM og allerede fire timer før kampstart kledde marokkanerne Den røde plass i flagg og farger, Lenins arena var rød på den ene kortsiden, og fansen bruste så fort ballen nærmet seg den siste tredjedelen i deres retning.

Nå skjedde det overraskende ofte den første halvtimen i møtet mellom to forsvarsministre: ingeniørutdannede Fernando Santos bygde og organiserte Hellas videre til avansement i både EM og VM da han var der, han oppsummerer sin trenerfilosofi som «vinne, vinne og vinne», noe han har gjort med både klubber og landslag, senest med tungvektsbokseren Pepe som forsvarssjef og Ronaldo lengst fremme (inntil finaleskaden) da et seigt og vanskelig gjennomtrengelig Portugal europamester for to år siden.

Mens karismatiske Hervé Renard, to ganger vinner av Afrikamesterskapet med sensasjon Zambia og Elfenbenskysten styrte Marokko gjennom kvalifiseringen til Russland-VM uten å slippe inn mål, og Renard kokte antagelig innvendig da et selvmål på overtid avgjorde første VM-kamp mot Iran.

Stupescoring

Men hverken franskmannen eller midtstopper Manuel Da Costa kunne organisere seg mot Cristiano Ronaldo: 85-målsmannen snek seg bak ryggen på Marokko-forsvareren mens Portugal trillet kort corner – og da Joao Moutinho-innlegget kom, var Ronaldo først på ballen og stupte inn sitt fjerde VM-mål på to kamper i Russland.

Portugal kunne doblet, Ronaldos nydelige vending innenfor 16-meteren i 1. omgang ble etterfulgt av et skudd utenfor, han hadde også et par frispark i muren og en avslutning som pussig nok gikk himmelhøyt over, og Guedes kom dessuten alene med keeper El Kaojoui, som stoppet.

Men selv med denne rekken av Portugal-sjanser, var det et større under at Marokko aldri scoret.

Fernando Santos mener han har en av verdens beste målvakter i Rui Patricio, og etter denne kampen spørs om det er så mange som er uenig med ham.

Marokkos store stjerne og lagkaptein, Juventus-stopperen Mehdi Benatia fikk sjansen stadig vekk, som oftest etter dødball, men det hjalp ikke om han brukte hodet, venstrefoten eller høyre – ballen traff Patricio eller gikk over.

– Vi må gratulere publikum og alle spillerne, for de var fantastiske. Og så er det bare å se på corneren og nummer tre (Pepe). Mer er det ikke å si, sier en hes Hervé Renard til franske beIN Sports – og lager «VAR-tegnet» med fingrene.

Han sikter til det han mener er en forseelse av Pepe på Medhi Benatia rett i forkant av Ronaldos scoring. Men videodommerne satt stille i båten, og det ville seg ikke for Marokko, som er første lag ut av årets VM etter to 1–0-tap.