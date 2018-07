– Dommeren ville at det store laget skulle gå videre. Han var for redd til å la oss vinne

Publisert: 19.07.18 03:40

FOTBALL 2018-07-19T01:40:26Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Valur 3–1, 3–2 sammenlagt) Islandske trenere og spillere raser mot dommer Stefan Apostolovs etter straffekaoset på Lerkendal.

To minutter på overtid blåste den bulgarske dommeren straffe for tredje gang på nitti minutter. Nicklas Bendtner scoret, og sendte Valur ut av Champions League-kvalifiseringen.

– Det så ikke ut som en straffe. Det var ikke straffe. Begge straffene Rosenborg fikk var gale, sier Valur-trener Ólafur Jóhannesson, til VG.

– Rosenborg kan takke dommeren

Bare minutter før var det bortelaget som fikk en billig straffe. Ballen så ut til å treffe Marius Lundemo i hodet, men dommeren pekte på straffemerket. Valur scoret, og Rosenborg var på vei ut av Champions League.

– Jeg så ikke straffen som vi fikk. Dere har sett den, så dere vet, men jeg så den ikke. Men hvis det var straffe, så var den nok billig, sier Valur-treneren.

Jóhannesson mener Rosenborg kan takke dommeren for avansementet.

– Det skjer alltid mot større lag. Dommeren ville at det store laget skulle gå videre. Han var for redd til å la oss vinne. Det er helt sikkert.

– Hva sa spillerne til deg om straffene?

– På den første hadde han hendene rett ned, og dommeren sa til ham at han brukte hånda. Først sa han til ham at det ikke var straffe. Men så ropte Rosenborg-spillerne til ham.

På det tidspunktet var stillingen 0–0, og kampen hadde vart i 54 minutter. Bendtner gjorde som vanlig ingen feil fra straffemerket. Dermed stod lagene likt, etter at islendingen vant 1–0 på hjemmebane.

Tre straffespark

Rosenborg økte til 2–0, og avansementet virket sikker. Da Valur fikk straffe tre minutter før slutt, snudde alt, men dramaet var ikke over. To minutter på overtid blåste dommer Apostolov straffe for tredje gang - nok en gang for hands.

– Keeperen vår bokset ballen i lufta, og ballen gikk via en Rosenborg-spiller. Ballen traff hånda mi, men hånda er på låret mitt. Jeg kan ikke ta hånda bort fra kroppen. Det var ikke straffe. Og dommeren var enig med meg i de første sekundene. Han viftet med hånda, og ristet med hodet. Men så endret han mening, og sa at jeg slo ballen med vilje, sier Valur-spiller Arnar Sveinn Geirsson, til VG.

– Du snakket med ham?

– Jeg spurte han flere ganger, i tretti sekunder. Og til slutt svarte han at jeg slo til ballen med vilje.

– Gjorde du det?

– Definitivt ikke. Det var ingenting annet jeg kunne gjøre. Det snakker for seg selv. Jeg tror dommerens forrige kamp var i mai, og så dømmer han tre straffespark. Det er mye i en Champions League-kamp.

– Han gjorde tre store feil

Geirsson svarer rakrygget på VGs spørsmål. Han mener dommeren var like dårlig for begge lag.

– Jeg kan ikke tro annet enn at dommeren gjorde sitt beste. Kanskje var anledningen for stor for han. Jeg syns han var dårlig hele kampen, for begge lag. Han gjorde sitt beste, men han gjorde tre store feil. Og det gjør at Rosenborg går videre, og ikke oss.

– Hva med straffen dere fikk?

– Definitivt ikke straffe det heller. Jeg spurte to Rosenborg-spillere hvorfor dommeren blåste, fordi jeg visste ikke. Jeg var på vei for å løpe tilbake, og så blåste dommeren straffe.

– Etter straffen vi fikk sa en av Rosenborg-spillerne at dommeren kompenserte for den første straffen. På den første straffen så løp Rosenborg-spillerne etter ballen for å slå corner.

– Begge lag fortjener bedre.

PS! Dommeren tok bakveien ut fra Lerkendal uten å snakke med pressen.