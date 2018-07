SPILLERJAKT? RBK-trener Kåre Ingebrigtsen (venstre) og Godsets Bjørn Petter Ingebretsen (høyre), her avbildet etter kampene mot henholdsvis Vålerenga på Lerkendal i juni og Kristiansund på Marienlyst Stadion mandag. Foto: NTB Scanpix

Godset-sjefens overgangsstikk til RBK

Publisert: 17.07.18 11:19

FOTBALL 2018-07-17T09:19:24Z

DRAMMEN (VG) Bjørn Petter «BP» Ingebretsen mener det er uaktuelt å selge Godset-juvelen Eirik Ulland Andersen (25) til Rosenborg. Samtidig ber han spillerne sine sikte høyere enn en overgang til trønderne.

Godset-treneren svarer «at det er slik vi skal drive» når VG spør hvordan det er at spillere ryktes vekk fra klubben, i kjølvannet av den angivelige Rosenborg-interessen for Eirik Ulland Andersen.

– Vi ønsker å utvikle spillere som skal spille i større ligaer, men når de ryktes vekk til andre norske lag, da drar jeg bare på smilebåndet. Vi selger ikke til noen norske klubber. De må dra et annet sted, sier Bjørn Petter Ingebretsen.

Hevder RBK følger Godset-profil

For flere av spillerne hans er attraktive for andre klubber. Bassel Jradi har bekreftet at han er enig med kroatiske Hajduk Split om en overgang.

Tidligere i sommer meldte eurosport.no at Rosenborg har «et øye til» og har fulgt Ulland Andersen nøye. Samme nettsted meldte også at trønderne ønsker å forsterke stallen i sommervinduet og at trener Kåre Ingebrigtsen var på plass da Lillestrøm møtte Godset på Åråsen for en drøy uke siden.

– Må ha høyere tanker

Lysluggen har en imponerende høyrefot og står med to mål og tre målgivende så langt i årets sesong.

– Så hvis Rosenborg ringer og vil ha Ulland Andersen, så er det uaktuelt, spør VG «BP».

– Det er helt uaktuelt. Vi vil ikke selge til en konkurrent og det bør ikke være et mål for noen av spillerne å gå til Rosenborg nå heller. Selv om de er hakket bedre enn oss nå, må de ha høyere tanker enn det, sier Godset-treneren.

Topp og nedrykksspøkelse

RBK-sportssjef Stig Inge Bjørnebye vil ikke kommentere stort av Ingebretsens utspill og nøyer seg med å si at «Rosenborg forholder seg profesjonelt til markedet».

Både Godset og Rosenborg er i to helt ulike situasjoner inn i Eliteserie-ferien. Trønderne er ute i europacup-kvalifisering og har endelig los på Brann i tittelkampen. Drammenserne befinner seg på sin side på nedre halvdel av tabellen. Det er bare tre poeng ned til Start på direkte nedrykk.

– Komme oss vekk fra der vi er nå

Skal man tro hovedpersonen selv er imidlertid en overgang ikke et alternativ.

– Jeg er Godset-spiller og det er kun det jeg forholder meg til, sier Ulland Andersen til VG - og får deretter spørsmål om hvordan han ser for seg tilværelsen som Strømsgodset-spiller når høstsesongen starter i begynnelsen av august.

– Jeg ser for meg at vi skal jobbe godt, bli enda bedre og sørge for en bedre høst enn vi har hatt vår. Vi ligger der vi ligger og det må vi forholde oss til. Så må vi ta en kamp av gangen og komme oss vekk fra der vi er nå, sier 25-åringen.