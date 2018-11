JUBELHØST: Sarpsborg 08 har ikke greid å følge opp fjorårets medalje i Eliteserien, men med gruppespill i Europa League er det noe de færreste sarpinger bryr seg. Foto: Bjørn S. Delebekk

De har tjent over 50 millioner – dette gjør Sarpsborg med pengene

FOTBALL 2018-11-22T15:52:11Z

Sarpsborg 08 har håvet inn drøyt 50 millioner på sitt Europa League-eventyr. Det legger fundamentet for en helt ny hverdag i Østfold.

Lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad skriver at sportssjef Thomas Berntsen nå skal få mer penger til spillerlønninger.

– Det er klart at dette gir oss mer handlingsrom, vi har hentet mye spillere fra lavere nivå tidligere, nå kan det hende vi kommer til å hente flere spillere fra høyere nivå, som er nærmere ferdig produkt, forklarer styreleder Cato Haug til VG.

Kjøpet av Jørgen Horn i sommer og Bergensavisens omtale av at sarpingene skal ha fått et bud avslått Steffen Lie Skålevik, er eksempler på dette.

Han forklarer at i hans ti år som styreleder har lønnsbudsjettet økt for hver eneste sesong.

– Det vil bli en økning igjen, men vi kommer ikke til å være lønnssledene hverken i 2019 eller årene etter, fortsetter styrelederen.

Sarpsborg 08 hadde en gjennomsnittslønn på 600.000 kroner i 2017, noe som plasserte de litt under midten i utgifter på spillerlønninger i Eliteserien. Haug forklarer også at de har gode bonusordninger for spillerne.

– Om klubben leverer sportslig og tjener penger, skal det dryppe på spillerne også. Spillerne i Sarpsborg vil tjene godt i 2018, understreker han.

Prestasjoner som dette er det som gir spillerne bonuser:

– 45–50 millioner i overskudd

Takket være Europa League-suksessen har Østfold-klubben, ifølge Haug, tjent rundt 50 millioner. Han anslår at de vil ende med et overskudd på mellom 45 og 50 millioner for 2018.

I tillegg har klubben investert i utbygging av Sarpsborg stadion og gitt bort rundt 1,2 millioner til de 16 samarbeidsklubbene i byen. De skal klubbene bruke på trenere, som klubben håper vil gi bedre lokale spillere til Sarpsborg 08 på sikt.

– Fordi vi har investert, og skal investere, i varige verdier som anlegg, infrastruktur, vårt eget trenerapparat og i spillere, har vi et helt annet fundament for videre satsing, slår styrelederen fast.

Etter fire kamper i Europa League står sarpingene med fem poeng, og har alle muligheter til å avansere fra gruppen. Da kan det bli ytterligere summer inn i klubbkassen. Hvilken gevinst det kan gi, sier Haug at de ennå ikke har begynt å regne på.