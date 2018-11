SER AN: David De Gea (t.v.) vil angivelig vente og se an hva som skjer med manager José Mourinho (t.h.) før han tar en avgjørelse om Manchester United-fremtiden. Foto: CARL RECINE / Reuters

Usikker fremtid for De Gea: Vil ha Mourinho-svar

FOTBALL 2018-11-30T11:00:27Z

Fremtiden til Manchester United-keeper David De Gea (28) avhenger angivelig av skjebnen til manager José Mourinho (55).

Den spanske stjernekeeperens kontrakt har blitt et av de store samtaleemnene rundt storklubben. De Gea hadde i utgangspunktet en kontrakt som utløp allerede førstkommende sommer, men ifølge Sky Sports har United benyttet seg av en opsjon på å forlenge avtalen til sommeren 2020.

Ettårsopsjonen utsetter bare problemet litt, og ifølge britiske medier fortsetter diskusjonene mellom De Gea og United om en ny langtidskontrakt. Foreløpig virker situasjonen usikker.

Ifølge The Mirror ønsker De Gea nemlig å vite om José Mourinho kommer til å være Manchester United -manager neste sesong før han signerer en ny langtidskontrakt. Avisen beskriver forhandlingene som «fastlåst».

Her får du en ønskereprise av De Geas kanskje beste kamp i 2018:

Mourinho: – Vet han ønsker å bli

Keeperen beskrives som «lykkelig på Old Trafford», men skal ønske å vite hvilken retning klubben kommer til å ta de neste årene, ettersom han ønsker å vinne flere større titler. Siden han signerte for United i 2011 har spanjolen vunnet Premier League én gang samt ligacupen, FA-cupen og Europa League.

Lønnen skal også utgjøre en komplisert del av forhandingene: De Gea ønsker angivelig samme lønn som Alexis Sánchez, som er Premier Leagues best betalte spiller med rundt 500.000 pund i uken.

– Vi har verdens beste keeper, og jeg vet han ønsker å bli. Jeg vet at agenten hans gjerne vil gjøre det spilleren vil. Jeg vet også at styret vil at han skal bli, og at de jobber med saken, sa Mourinho om De Gea-saken tidligere denne uken, ifølge Manchester Evening News .

I midtuken viste De Gea nok en gang hvorfor han er så verdifull for klubben, da han med en sensasjonell redning unngikk at Young Boys tok ledelsen på Old Trafford.

Lørdag kveld kan han nok en gang blir avgjørende når United gjester Southampton i jakten på sin første seier på tre Premier League-kamper. Med hele ni poeng opp til tredjeplass Tottenham trenger Mourinhos menn sårt en seier hvis ikke toppen av tabellen skal bli en fjern drøm.

SItuasjonen er enda verre for Southampton, som ligger på 18. plass etter ni strake seriekamper uten seier. Det er en motstander United pleier å ha kontroll på, med åtte seirer på de ti siste bortekampene mot Saints.

