NEKTER Å TAKKE AV: Frode Kippe sammen med hjemmepublikummet på Åråsen etter å ha scoret seiersmålet mot Sogndal i 2017. Foto: Hagen, Fredrik / NTB scanpix

Kippe (snart 41) får ny ettårskontrakt – klar for LSK-sesong nummer 20

FOTBALL 2018-12-06T09:01:05Z

Frode Kippe (40) fortsetter toppspillerkarrieren og har fått ny ettårskontrakt med Lillestrøm.

Øyvind Herrebrøden

Arilas Berg Ould-Saada Sportsjournalist i VG med fotball som hovedfelt.

Publisert: 06.12.18 10:01 Oppdatert: 06.12.18 10:19

Torsdag presenterte LSK nyheten om at klubbikonet tar enda en sesong i gult og sort – etter at partene i praksis har vært enige en stund. Signaturen ble satt på papiret torsdag, da hadde Kippe returnert til Norge etter ferie med nesten alle Lillestrøm-lagkameratene i Mexico.

– Vi brukte vel bare fem minutter på å bli enige om kontrakt. Det vi brukte litt tid på er planen i fremtiden utover det at han er spiller i 2019. Uten at noe er skrevet i stein, så har vi snakket litt om det. Vi er opptatt av å bruke Frodes kompetanse fremover. Men først og fremst er det utrolig artig å forlenge med en av klubbens desidert største spillere gjennom tidene. Det er en gledelig dag på Åråsen, sier LSKs sportssjef Simon Mesfin.

– Jeg ser fram til å bevise for meg selv og resten av Fotball-Norge at det går an å levere i Eliteserien for en voksen kar. Det er en utfordring jeg gleder meg til, melder Kippe selv.

Sentral – igjen

I januar fyller han 41 år, men han er altså ikke ferdig på fotballbanen. Kippe var igjen sentral da Lillestrøm berget eliteserieplassen denne sesongen. Borte mot Strømsgodset i nest siste runde var han siste Lillestrøm-spiller på ballen da kanarifuglene utlignet til 2–2 i sluttminuttene, deretter spilte han en god kamp i midtforsvaret i 2–0-triumfen mot Kristiansund.

De tre poengene styrte de gulsorte til 12. plass i Eliteserien 2018. Det var garantert en bedre dag for Kippe enn da klubben hans tapte derbyet mot Vålerenga på overtid 26. mai:

Seieren i siste runde betød samtidig at Lillestrøm går på sin 45. strake sesong i toppserien i 2019 (rekord). For Frode Kippe blir det Lillestrøm-sesong nummer 20 etter debuten i 1997. 41-åringen fra Kolbotn har vært på Åråsen hele sitt liv som seniorfotballspiller, minus tre år i England (Liverpool og Stoke) fra 1999 til sommeren 2002.

Kippe kan dermed passere Roar Strand og Morten Berre på spillernes «adelskalender» over flest kamper i Eliteserien. Molde-profilen Daniel Berg Hestad (473 kamper) beholder garantert sin rekord også etter 2019-sesongen, men med mye spilletid kan Kippe altså gå forbi Berre (452 kamper) og Roar Strand (439). I serieavslutningen mot Kristiansund spilte Frode Kippe sin 425. seriekamp for LSK. De to siste i «400-klubben» er Espen Hoff (406) og Øyvind Storflor (400).

VIF-spiller med rekorden

Thorleif Olsen fra Vålerenga er både tidenes eldste målscorer og tidenes eldste spiller i norsk toppserie, regnet fra ligaen fant sin form i 1963. «Toffa» la faktisk opp det året, men rakk akkurat å prege historiebøkene. Han var 41 år og 323 dager da han scoret sitt siste toppseriemål, og 41 år og 332 da han spilte sin siste match i Norges øverste divisjon.

Selv om Kippe både skulle spille og score i siste serierunde i 2019 vil han være akkurat noen dager for ung for å ta kål på den rekorden. Men det kommer en fotballsesong også i 2020...

