Suárez- og Messi-magi da Barcelona snudde 0–2 til 4–2

Publisert: 14.01.18 22:38

FOTBALL 2018-01-14T21:38:10Z

(Real Sociedad - Barcelona 2–4) Etter 35 spilte minutter ledet Real Sociedad 2–0 mot Barcelona. Ved full tid sto det 4–2 til Barcelona.

I hovedrollene: Luis Suárez og Lionel Messi , riktignok etter at Paulinho hadde redusert ikke lenge før pause.

Etter hvilen var det søramerikansk show.

Først utlignet uruguayanske Luis Suárez ballen på elegant vis da han skrudde den i motsatt kryss. Så sendte samme mann laget i føringen, før argentinske Messi gikk fra å være servitør til målgjører.

På et frispark fra omtrent 25 meter traff han blink og sørget for at Barcelona kunne juble for nok en seier.

Dermed hadde Barcelona snudd 0–2 til 4–2 borte mot baskiske Real Sociedad.

– Jeg ønsker alltid å gjøre alt jeg kan for å hjelpe laget. Jeg er fornøyd med mine to scoringer, men det viktigste er tre poeng, sier Luis Suárez.

Med 4–2-seier har det katalanske storlaget 51 poeng etter 19 runder. Ned til Atlético på 2. plass er det ni poeng, før Valencia følger to poeng bak. Erkerival Real Madrid ligger på 4. plass med 32 poeng, hele 19 poeng bak.

