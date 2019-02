NYBAKT FAR: Mohamed Elyounoussi. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Babylykke for Moi: – Den største gaven man kan få

Mohamed «Moi» Elyounoussi (24) har blitt pappa for første gang.

Southamptons norske landslagsspiller bekrefter til VG at han og kona har blitt foreldre til en liten jente som har fått navnet Amina. Hun ble født fredag 15. februar.

– Det er den største gaven man kan få i livet. Det er det største jeg har opplevd. Den beste følelsen jeg noensinne har hatt. Ingenting jeg har gjort i fotballen kan sammenlignes med dette, sier en lykkelig «Moi».

Han forteller at alt står bra til med både moren og barnet.

– Begge er friske og fine, sier Elyounoussi.

BLE FAR: Mohamed «Moi» Elyounoussi, her med barnevogn utenfor huset sitt i England, har fått en datter. Foto: Privat

Drama på Tenerife

24-åringen, som har valgt å verne om privatlivet sitt så langt i karrieren, var på treningsleir på Tenerife med Southampton da kona hadde termin torsdag 14. februar. Dagen etter skulle laget fly hjem igjen til England.

– Jeg snakket med kona kvelden før hjemreisen, alt var bra og det virket ikke som det skulle skje noe. Men så fikk jeg en telefon klokken fire på natten om at vannet hadde gått, og at hun var på vei til sykehuset. Ting begynte å skje kjapt og jeg stresset i Tenerife, forteller «Moi».

Derfor sjekket han alle muligheter til å komme seg hjem så fort som mulig. Han var nær ved å ta et eget privatfly, men fikk ikke lov av klubben.

– Det var «safety first» etter det som skjedde med Cardiff, sier landslagsspilleren og sikter til Emiliano Salas tragiske flyulykke i januar.

I stedet klarte klubben å fremskynde lagets privatfly-avgang slik at Elyounoussi kunne komme seg raskere hjem til kona og barnet. Like før avgang ble han pappa.

– Hun var veldig ivrig etter å komme ut. Jeg var med på FaceTime fra start til slutt. Jeg fikk sett alt. Hun gjorde en fantastisk jobb og hadde heldigvis moren sin med seg, sier «Moi».

– Nyter hver eneste dag

Han landet i England på ettermiddagen og reiste rett til sykehuset.

– Det var et stolt øyeblikk da jeg fikk holde datteren min for første gang. Jeg nyter hver eneste dag. Hun skriker ikke så mye og gjør det enkelt for oss. Jeg har på kort tid blitt ekspert på å skifte bleier og sånt, sier Mohamed Elyounoussi og ler.

På banen har han slitt med lite spilletid i Southampton. Siden nyttår har nordmannen kun fått tre innhopp i Premier League på til sammen en knapp time.

I fjor sommer ble han tidenes dyreste norske fotballspiller da han gikk fra Basel til Southampton for rundt 180 millioner kroner.