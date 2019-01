FRA TRONDHEIM TIL OSLO: Matthías Vilhjálmsson, her fra Europa League-kampen mot Celtic i fjor, forlater Rosenborg til fordel for VIF. Foto: Wold, Ole Martin / NTB scanpix

Vilhjálmsson klar for Vålerenga - Sarpsborg henter Brann-spiss

Nærmest på likt ble to Eliteserien-overganger bekreftet mandag. Matthías Vilhjálmsson går fra Rosenborg til Vålerenga, mens Steffen Lie Skålevik forlater Brann til fordel for Sarpsborg 08.

Det bekrefter de respektive klubbene på sine hjemmesider.

Først til islandske Vilhjálmsson. På Rosenborgs hjemmesider takker han for tiden i klubben. Vålerenga skriver at angriperen har skrevet under en avtale som gjelder for 2,5 år.

– Det trigger meg veldig å få til noe her. Vålerenga er en fantastisk klubb med veldig gode supportere, så dette er noe jeg virkelig ser frem til, sier spilleren selv til klubbens hjemmesider.

Islendingen kom til norsk fotball i 2012. Da først på et lån som etter hvert ble til kjøp, før han i 2015 ble solgt til Rosenborg. I 2016 var han involvert i nesten alle Rosenborgs ligakamper, og i 2017 var han lagets poengkonge - helt til han ble skadet . Siden den, som satte ham ut i langt tid, og med Nicklas Bendtners ankomst samme år, har han slitt med å komme seg inn på laget igjen.

Nå håper han på ny på suksess under Ronny Deila. Kanskje kan han hente frem slik mål igjen?

– Jeg har mye rutine og har opplevd mye i Trondheim de siste årene. Jeg kan tilføre lederegenskaper, duellkraft og løpskraft, og har ambisjoner om at Vålerenga skal være med å kjempe i toppen. Det er ikke mye som skal til, så hvis vi kjemper hardt og får alle til å gå i samme retning, tror jeg dette vil bli veldig bra, sier Vilhjálmsson.

Sarpsborg 08 melder på sin side at Skålevik skal spille for klubben de neste fire årene. Spissen, som bare hadde kontrakt ut den kommende sesongen, kommer fra serietreer Brann.

– Som jeg har sagt flere ganger, så var Steffen ønsket her i fortsettelsen. Når det ikke lar seg gjøre, er det vår vurdering at et salg nå er det beste for begge parter, sier sportssjef Rune Soltvedt i Brann .

I S08 er de på sin side fornøyd med å få Skålevik på plass.

– Vi har tro på at Steffen kommer til å bli en skikkelig tilvekst for oss. Vi snakker en dønn seriøs fotballspiller med flotte holdninger og målteft. Han har levert gode prestasjoner i Nest-Sotra og Brann. I tillegg gjorde han ti scoringer og én assist på 879 minutter i Start-drakt i 2017. Vi har forventninger til Steffen og tror han kommer til å passe ypperlig i et tospann på topp, sier sportssjef Thomas Berntsen til hjemmesidene.

Nyheten kommer kort tid etter at det ble klart at Lars-Jørgen Salvesen er klar for klubben. På den andre siden har S08 mistet Patrick Mortensen.

– Med Lars-Jørgen Salvesen og nå Steffen inn i tillegg til alternativene vi allerede har, føler vi at vi begynner å se konturene av noe veldig spennende offensivt. Dette er typer som passer vår filosofi og spillestil som hånd i hanske. Vi gleder oss, sier sportssjefen.