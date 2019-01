STÅR SAMLET: Alexander Stølås sier at spillerne står samlet etter at gamletreneren meldte overgang til Rosenborg. Her fra oppgjøret mellom FKH og Lillestrøm i sommer. Kampen endte 2–2. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

Haugesund-profil om Hornelands RBK-overgang: – Veldig overrasket

KARMØY/OSLO (VG) Haugesund-spiller Alexander Stølås’ (29) første tanke etter at trener Eirik Horneland ble klar for Rosenborg var at det kom til å bli et tap for klubben. Nå har han snudd.

– I begynnelsen tenker man fort at «shit, det er et tap», fordi de har vært med på å bygge opp det vi står for og hvordan vi skal spille. Men igjen, det er ingen som er større enn klubben, og det er jobben som spillergruppen legger ned som er avgjørende. Så når jeg ser på det nå, så er det ikke et tap. Hvis folk ikke ønsker å være her, så ønsker ikke jeg at de skal være her. Da får de gå dit de vil, så skal vi reise oss og stå sammen, sier Stølås.

VG møter ham etter en utmattende fysisk test i innendørshallen i Vedavågen på Karmøy, ledet av sportssjef Jostein Grindhaug .

Der forteller 29-åringen om hvordan de siste dagene har vært etter alt bråket rundt Horneland og hans mye omtalte arbeidsgiverskifte til Rosenborg .

Etter det VG kjenner til er klubbene enige om en kompensasjon på drøye tre millioner kroner .

Ble overrasket

Han sier også at han ble tatt litt på sengen første gang han leste om Hornelands overgang til RBK.

– Jeg ble veldig overrasket. Ikke fordi jeg ikke synes han er god nok som trener, men vi skal ut i Europa, vi har vært gjennom mye i fjor og har tatt store steg, og vi har en plan videre, sier han, men legger til at han har forståelse for at gamletreneren nå har gått til Norges største klubb.

– Det hadde jeg også gjort om jeg fikk muligheten.

​Sent mandag kveld, etter at Horneland ledet FKH-treningen tidligere på dagen, ble Haugesund og Rosenborg enige om å frigi Horneland med umiddelbar virkning . Derfor har Stølås forståelse for at Horneland og Emberland ikke har tatt farvel med spillergruppen.

– Det er ikke fordi vi tror at de hater oss, men det er hele settingen. Saken er avsluttet nå og vi trenger ikke ha et møte i garderoben med farvel. Vi ønsker de lykke til, men de skal få det tøft når de møter oss, sier Stølås og legger til at spillergruppen vil være ekstra motiverte foran neste sesongs oppgjør mot trønderne.

Trist at Horneland drar

Grindhaug har overtatt treneransvaret foreløpig, en jobb han ikke er helt ukjent med etter seks år som hovedtrener fra 2001 til 2007.

– Hva gikk gjennom hodet ditt når Horneland skulle trene FKHs første trening for året?

– Det var ikke en gunstig situasjon, hverken for Eirik eller spillergruppen. Det er ikke ønskelig. Vi er kjent for å ha en sterk enhet, men når lederen for den enheten har hodet en annen plass, så blir det krasj.

– Syntes du det er trist at Eirik drar?

– Ja, jeg synes jo det. Vi har jobbet godt sammen i flere år, og jeg skulle i grunn ønske begge to var her. Men de ønsket nå å dra videre.

Og Grindhaug utelukker ikke at han kan ta over på permanent basis om det blir den mest optimale løsningen. Gnisten er i alle fall der fortsatt.

– Ja, når jeg først får klærne på meg og kommer ut med guttene, så er det herlig. Og det gir energi. Og for å få den energien, så må jeg gi tilbake også, så jeg kan ikke gå inn for det med mindre jeg ikke kan gi det.