FRUSTRERT: Chelsea-trener Maurizio Sarri gir instruksjoner under 0–2-tapet mot Arsenal sist lørdag. I forgrunnen depper Marcos Alonso. Foto: Frank Augstein / TT NYHETSBYRÅN

Fortvilet Sarri sliter med å motivere spillerne: – Jeg er ekstremt sint

FOTBALL 2019-01-19T22:03:49Z

(Arsenal – Chelsea 2–0) Et halvt år etter at Maurizio Sarri (60) tok over Chelsea, sliter italieneren med å få troppen til å yte maksimalt. Etter tapet mot rivalene, tordnet italieneren på morsmålet.

Italieneren var forståelig nok skuffet etter 0–2 mot byrival Arsenal lørdag . Faktisk så skuffet at han valgte ta med tolken sin på pressekonferansen etter kampen. Der snakket han, på italiensk, for å gjøre seg forstått «uten feil med engelsken».

– Jeg er ekstremt sint. Tapet var på grunn av mentaliteten vår og ingenting annet. Vi møtte et lag som var, mentalt, mye mer bestemt enn oss. Og det kan jeg ikke akseptere, sa italieneren ifølge britiske Guardian .

Han trakk frem 3–1-tapet mot Tottenham i november og avslørte at han også den gang tok opp problemet med spillergruppen.

Se Chelsea bli beseiret borte mot Arsenal:

– Jeg trodde vi hadde løst det problemet, sa Sarri og fortsatte:

– Jeg hadde foretrukket og være i garderoben for å snakke med spillerne hvorfor vi tapte, fra et taktisk perspektiv. Men faktum er at denne spillergruppen er svært vanskelig å motivere.

Sarri har hintet frempå at han ønsker å få til en overgang for AC Milan-spiss Gonzalo Higuaín (31) før ligacup-møtet med Tottenham på torsdag i et forsøk på å tenne spillergruppen.

– Du kan forsøke å påvirke mentaliteten, men det kan ta lang tid. Eller så kan den endres ved at en ny spiller kommer inn, sa Sarri.

Enn så lenge innehar blåtrøyene fjerdeplassen på tabellen, kun ett poeng bak London-rival Tottenham. Tre poeng bak jakter derimot en annen London-rival i Arsenal.