Start-smell i nedrykkskampen: Toppscoreren ute i lang tid

Start mister en av sine viktigste spillere i store deler av Eliteserie-innspurten.

Angrepsspilleren Kevin Kabran (24), som har scoret seks Eliteserie-mål for sørlendingene denne sesongen, blir trolig ute med skade frem til november.

– Han blir ute et sted mellom seks til åtte uker, sier sportslig leder Tor-Kristian Karlsen i Start til Fædrelandsvennen .

Kabran skadet seg under Starts 3–0-seier i det viktige nedrykksoppgjøret mot Lillestrøm søndag kveld. Han fikk en smell i en duell med keeper Marko Maric, men fortsatte å spille før han senere forlot banen. Det er snakk om en skade i det ytre leddbåndet i kneet.

– Det er ingen gladnyhet. Kevin har vært en veldig god spiller for oss, spesielt de siste månedene, sier Karlsen til lokalavisen, men han påpeker at de fryktet det verste for spilleren:

– Vi er jo sjeleglad for at det ikke var noe mer alvorlig. Kneet er en komplisert del av kroppen, så på en måte var det hell i uhell at det ikke var verre enn det var.

Hvis prognosene stemmer går Kevin Kabran glipp av minst seks kamper for Start: Fem i Eliteserien, der sørlendingene ligger på kvalik-plass og kjemper mot nedrykk, i tillegg til kvartfinalen i cupen mot Bodø/Glimt.