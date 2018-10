SNØSTART: Slik så det ut da Sarpsborg 08 tok imot Rosenborg i årets serieåpning på Sarpsborg stadion. Hjemmelaget vant 1-0. Foto: Bjørn S. Delebekk

NFF flytter Eliteserie-åpningen til slutten av mars

Eliteserie-starten 2018 ble lagt samtidig som Holmenkollen-helgen og endte med utsatte kamper og kritikk. Nå har NFF bestemt seg for å flytte Eliteserie-åpningen 2019 bakover i kalenderen.

Det ble vedtatt på Norges Fotballforbunds (NFF) ordinære styremøte mandag. Første runde skal spilles i slutten av mars.

Eliteserien 2019 vil dermed starte noen uker senere enn den gjorde i fjor. Den siste helgen i mars, fredag 29. til søndag 31. mars, blir start-tidspunkt for neste års Eliteserie.

Det er i tråd med ønsket til de fleste Eliteserie-klubber, men ikke til RBK, Sarpsborg og «landslagsmiljøet». De ønsket tidlig seriestart blant annet for å kunne ha to eliteserierunder før den faste internasjonale landslagsperioden i mars.

Slik det var i år.

Ski og fotball

Eliteserie-åpningen for 2018 gikk av stabelen 11. mars, rekordtidlig og samme helg som Holmenkollen-helgen, og på grunn av kraftig snøfall endte flere kamper opp med å bli utsatt .

Den tidlige Eliteserie-starten var også gjenstand for kritikk .

– Kunne smurt på og gått på ski utpå her, uttalte RBKs Anders Trondsen etter at hans lag tapte 0-1 mot Sarpsborg 08 i snøføyka i Sarpsborg. Slik så den kampen ut:

– Løsningen som nå er valgt, sørger for å ivareta begge hensyn og er et kompromiss som partene står samlet bak. Inngangen fra NFF og NTF (Norsk Toppfotball) har vært noe ulik. Mens en samlet landslagsledelse har ønsket tidlig start og sen avslutning, har NTF vært like tydelig i ønske om sen start og sen avslutning. Det kompromiss og den forutsigbarhet som nå foreligger, mener jeg samlet sett er en god løsning for norsk fotball, sier fotballpresident Terje Svendsen i en pressemelding.

Hovedterminlisten for årene 2020-2022 er også blitt vedtatt. NFF går for tidlig seriestart annethvert år. Det betyr at Eliteserien i 2020 starter i midten av mars, mens siste runde går den siste helgen i november, melder NTB.

Toppserien for kvinner starter med første serierunde 23. mars - samme uke som i år. I tillegg er det lagt til rette for at landslaget skal få best mulig forberedelser i forkant av VM med pause i Toppserien fra 19. mai til 27. juli.