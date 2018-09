Hyller Juventus’ superduo: – Utfyller hverandre perfekt

FOTBALL 2018-09-29T12:50:47Z

Tross en treg start i Serie A, har Cristiano Ronaldo virkelig funnet formen - og en partner som utfyller ham perfekt, mener kommentator Even Braastad foran det VG+-sendte toppoppgjøret mellom Juventus og Napoli.

Publisert: 29.09.18 14:50

– Juventus må nesten få det til å fungere mellom Cristiano Ronaldo og Paulo Dybala. Men når de spiller sammen, bør de kunne utfylle hverandre perfekt. Det skal jo være en «match made in heaven», sier Braastad i forkant av helgens toppkamp på Allianz Stadium.

Den forhenværende VG-journalisten skal kommentere kampen mellom Juventus og Napoli på VGTV klokken 18 lørdag kveld, og skravler ukentlig om italiensk fotball i podcasten «Støvelball». Han mener spesielt Dybala så fryktinngytende ut forrige kamp, da de vant 2–0 mot Bologna.

– Det var tydelig at han hadde revansjelyst etter å ha bli satt på benken og spilt utenfor sin beste posisjon i sesonginnledningen. Og det passer bra, for Juventus har ikke råd til at en så god spiller blir borte i kampene eller sitter på benken, analyserer Braastad.

Tipster gir deg ferske oddstips hele helgen – les våre ferskeste vurderinger her!

Både trener «Max» Allegri og Dybala selv har i etterkant av kampen mot Bologna kommentert hvor mye bedre kjemien mellom de to superstjernene har blitt.

Ketsjup-Ronaldo

Ronaldo har på sin side opplevd en liten ketsjup-effekt etter tre målløse kamper i innledningen, og har nå scoret tre mål på de siste tre kampene. Braastad sier at Serie A -publikumet har fått det han ventet av den portugisiske 33-åringen.

– Det har vært en del «tap-ins», fakter og humørsvingninger, men han ser jo utvilsomt bra ut og har funnet plassen sin i laget.

Kampen mellom Juventus og Napoli symboliserer også kampen mellom forrige sesongs to gullkandidater, som holdt tittelkampen i live helt til slutten, i det Braastad beskriver som den beste sesongen på lang tid. Denne sesongen tegner det samme bildet seg - Juventus har vunnet seks av seks kamper, Napoli følger like bak med fem seire (og et realt mageplask mot Sampdoria).

– Det er en klassisk Juventus-start, selv om den er historisk god, er den litt treg og ikke veldig underholdende. Og også Napoli har begynt å finne formen sin etter store omveltninger i sommer, mener Braastad.

Mer pragmatiske

For ved foten av Vesuv har en viss Maurizio Sarri forlatt klubben til fordel for Chelsea, og med seg til London tok han den ekstremt ballbesittende fotballen han ble kjent for. Den meritterte Carlo Ancelotti har kommet inn i hans sted, og det er tydelig forskjell mellom de to managernes stil, mener Braastad.

Tipster gir deg ferske oddstips hele helgen – les våre ferskeste vurderinger her!

– Vi ser konturene av et lag som tar mer hensyn til hvilken motstander de spiller mot og således er mer pragmatiske. Det gjør at Juventus vet litt mindre om hva som møter dem nå, enn hva de gjorde da Sarri ledet laget. Han hadde samme plan uansett hva motstanderen het, sier Støvelball-profilen.

Braastad sier at han for de nøytrale tilskueres skyld håper at Juventus ikke vinner, for da vil de skille seks poeng mellom de to heteste tittelutfordrerne. Med det i mente, melder han følgende resultattips:

– Jeg tror begge lag scorer. Og at Napoli vinner 2–1. De har mye revansjelyst etter at de tapte gullkampen forrige sesong, sier lørdagens kommentator.

Ut fra Braastads tips anbefaler vi et spill på Napoli-seier til hele 4,10 i odds. De lyseblå har spilt jevnt med Juve i de siste kampene, med to seirer, én uavgjort og ett tap på de fire siste møtene innbyrdes. Vi tror kloke Ancelotti kan klare å utkjempe Allegri i den taktiske bataljen. Spillestopp er klokken 17.55.

Kampen mellom Juventus og Napoli, og Madrid-derbyet mellom Real Madrid og Atlético Madrid, kan du se på VG+ lørdag kveld.