STOPPET KAMPEN: Dommer Bendik Haarberg kalte til seg Spjelkavik-kaptein Sondre Skulstad og Besian Kadri fra Rilindja midtveis ut i første omgang. Foto: Spjelkavika.no

Kraftige beskyldninger etter avbrutt kamp: «Skandale» og «sabotasje»

FOTBALL 2018-09-27T17:35:03Z

Lørdag måtte 3. divisjonskampen mellom Spjelkavik og Rilindja avbrytes på grunn av regn. Nå fyrer begge lagene løs mot hverandre – og Norges Fotballforbund.

Publisert: 27.09.18 19:35 Oppdatert: 27.09.18 20:44

– Det er en skandale av NFF, hevder Spjelkavik-leder Knut Mo overfor VG.

– Det er helt feil, kontrer NFF-topp Rune Pedersen.

– Det er sabotasje av Spjelkavik, påstår Rilindja-sjef Dzemadin Neziri.

Dette skal ha skjedd

Bakgrunnen for de kraftige påstandene, er denne:

I dagene før sist helgs naturgresskamp i Ålesund mellom Spjelkavik og Oslo-laget Rilindja, var både klubbene og NFF innforstått med at regn kunne gjøre forholdene krevende.

Begge lagene var derfor forberedt på at oppgjøret kunne bli flyttet til en kunstgressbane på stadion som lå «vegg-i-vegg», men etter en inspeksjon bestemte dommer Bendik Haarberg at dysten skulle gjennomføres som planlagt.

– Etter inspeksjonen syntes vi i dommerteamet at banen var spillbar. I etterkant er det lett å ta selvkritikk på den avgjørelsen. Vi burde startet kampen på kunstgressbanen i stedet, erkjenner Haarberg overfor VG.

Kaos oppstår

For bare 23 minutter senere stopper Haarberg matchen, noe lokalavisen Spjelkavika.no har omtalt. Regnet har vært for massivt for lenge. Vannet på banen gjør det uforsvarlig å spille videre, vurderer kamplederen.

Da oppstår det som betegnes som et kaos. Begge lagene ønsker å fortsette oppgjøret på kunstgressbanen som bare ligger noen meter unna, men Haarberg er usikker på om NFFs reglement tillater ham å gjøre det. Den unge kamplederen ringer derfor til en person i kretsen, som henviser ham til NFFs vakttelefon. Etter hvert kommer Haarberg i kontakt med en i forbundet som stadfester at dommeren ikke kan flytte en allerede startet kamp til en annen bane.

– Lagene godtok det. De forsto at jeg forholdt meg til lover og regler som NFF bestemmer. Men de var selvsagt skuffet, forteller Haarberg.

Skuffet gikk Rilindja-spillerne så i garderoben hvor de begynte å skifte og gjorde seg klare til å dra til flyplassen. Beskjeden fra NFF var at oppgjøret måtte startes på nytt i det 23. minutt ved en senere anledning, en omberamming som i teorien innebærer at 3. divisjonsklubben fra Oslo nok en gang må bruke penger på å reise til Ålesund.

– Skandale av NFF

Ingen av lagene bebreider dommeren for utsettelsen overfor VG. Spjelkavik-leder Knut Mo og trener, Aalesund-legenden Tor Hogne Aarøy, mener i stedet at det er NFF som har opptrådt kritikkverdig. For utsettelsen av kampen kunne vært unngått.

– Det som skjer, er jo at NFF ikke svarer på vakttelefonen til å begynne med. Det er kritikkverdig i seg selv. Når man så får kontakt med noen i forbundet, svarer de at kampen ikke kan flyttes, at den må utsettes. Men så viser det seg i ettertid at den kunne vært flyttet til kunstgresset likevel, forteller Aarøy til VG, før lagleder Mo overtar:

– Vi ringte fire ganger til vakttelefonen. Først halvannen time senere ringte de tilbake og sa at vi kunne flytte kampen til kunstgressbanen. Men da var det for sent for Rilindja, som skulle ta et fly hjem igjen. At du ikke får et ensbetydende svar tidlig nok, det er en skandale av NFF, påstår Spjelkavik-lederen.

– Helt feil

At det er en skandale av NFF, tilbakevises derimot av Rune Pedersen. Den tidligere toppdommeren er nå «seksjonsleder for arrangement» i Norges Fotballforbund.

Han var selv direkte involvert i lørdagens hendelse.

– Det er helt feil at jeg ringte tilbake halvannen time senere. Kampen startet 15.00. Den første gangen det ble ringt til meg, var 15.28. 15.40 ringer jeg tilbake. Det er ingen tvil om at det mest optimale hadde vært om de hadde fått riktig beskjed med en gang fra personen de snakket med da, men det gikk 12 minutter før jeg ringte dem opp, forteller Pedersen til VG.

– Hva sier regelverket om en kamp som blir avbrutt?

– I regelverket står det at kampen fortrinnsvis skal spilles på samme bane. Det er utgangspunktet. Men så vil vi være fleksible. Dette er det fjerde nivået i norsk fotball. Å få et lag med amatørspillere til å reise tilbake igjen senere, vet vi er krevende. Derfor var vår tanke å være fleksible. Men det ble ikke kommunisert tydelig nok den første gangen de ringte. Det prøvde vi å rette opp så fort som mulig. Vi får ta lærdom av dette slik at vi kan være enda tydeligere i fremtiden. Det viktigste for oss nå er å få avviklet dette på en god måte for alle parter, forklarer Pedersen.

Mulig konkurs

NFF har foreslått onsdag 10. oktober som ny dato for de resterende 67 minuttene av kampen. Det reagerer Rilindja sterkt på. Samtlige spillere er amatører og må da ta fri fra sine sivile jobber.

I tillegg vil reisekostnadene i utgangspunktet være for store til at klubben kan bære dem, ifølge lagleder Dzemadin Neziri.

– Det er ikke snakk om å bruke eller ikke å bruke penger. Vi har bare ikke penger til dette her. Da må vi nærmest slå oss selv konkurs. Vi har havnet i en veldig prekær situasjon. NFF kom med et skriv i dag hvor de nærmest tvinger oss til å reise på en onsdag. Altså, vi er en amatørklubb. Gutta våre er i jobb, og må da ta fri. Hvem er det som skal dekke alle disse utgiftene? spør Neziri.

– Sabotasje

Rilindja-lederen reagerer sterkt på opplevelsen i Ålesund. Han hevder blant annet at Spjelkavik forsøkte tilrive seg en fordel ved å spille på en dårlig gressmatte.

– Spjelkavik kunne ha gått med på å spille på kunstgressbanen fra start av, slik vi ville. Da hadde alt dette vært unngått. Men de visste at de hadde en fordel av å spille på en dårlig bane, siden vi er et ballbesittende lag. Det er ikke enkelt, dette her. Vi, i Rilindja, har opptrådt rettferdig hele tiden, men Spjelkavik har satt seg på bakbeina. Det har vært en sabotasje fra deres side fra start av, insisterer Neziri, noe Spjelkavik avviser kontant.

– Det er helt uriktig. Før sesongen måtte vi definere hovedarenaen vår. Det er gressbanen. Da skal det mye til for å flytte en kamp til en annen bane. Vi hadde en dialog med Rilindja og NFF om at det kunne bli vanskelige forhold. Så sa forbundet at de overlot beslutningen til dommeren. Hvis han godkjente banen, spilte vi der. Det var sånn det måtte være, og det var sånn det ble, sier Mo.

NFF vil få til avtale

– Hva tror du blir utfallet av denne saken, Neziri?

– Det er vanskelig å si. Jeg ser ingen løsning akkurat nå. Vi føler oss veldig urettferdig behandlet, sier Rilindja-lederen.

Samtidig er Pedersen i NFF trygg at de ville komme frem til en fornuftig løsning sammen.

– Det viktigste for oss er at vi får berammet kampen slik at den kan spilles ferdig. Så er jeg 110 prosent overbevist om at vi i NFF skal komme frem til en fin og god avtale med Rilindja slik at vi får gjennomført kampen uten at det skal være noe som brekker ryggen på dem.