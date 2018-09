I TRØBBEL: Liverpool-stopperen Dejan Lovren må i retten sammen med landsmannen Luka Modric. Foto: PHIL NOBLE / REUTERS

Dejan Lovren tiltalt for falsk forklaring

FOTBALL 2018-09-19T17:18:23Z

Kroatiske påtalemyndigheter har tatt ut tiltale mot Liverpools 29 år gamle midtstopper for å ha løyet under ed. Han risikerer opptil fem år i fengsel.

Publisert: 19.09.18 19:18 Oppdatert: 19.09.18 19:29

Onsdag bekreftet den kroatiske påtalemyndigheten at de har tatt ut tiltale mot Dejan Lovren for å ha gitt falsk forklaring, under ed, i rettssaken til sin gamle klubbsjef Zdravko Mamic i fjor. Det skriver kroatiske medier.

Reuters utdyper og skriver at Lovren ikke ble navngitt av statsadvokaten, men til gjengjeld ble hans vitnemål fra fjorårets rettssak gjengitt og det skal ikke være noen tvil om hvem det er snakk om.

I mars ble landsmannen og VMs beste spiller, Luka Modric, tiltalt for det samme.

Ingen feiging

Begge skal ha gitt de falske forklaringene i forbindelse med en skattesak, som inkluderte flere høytstående ledere i klubben Dinamo Zagreb - inkludert den tidligere eieren, den svært kontroversielle Zdravko Mamic.

Både Lovren og Modric har en fortid i Zagreb-klubben, og sistnevnte skal også ha hatt en ti år lang agentkontrakt med den forhatte Mamic.

Mamic selv skal ha flyktet til nabolandet Bosnia tidligere i år, dagen før han ble dømt til fem og et halvt år i fengsel i hjemlandet.

– Jeg er ikke en feiging, men jeg er heller ikke en masochist, sa Mamic på en pressekonferanse fra hans nye hjem og sverget på at han skulle kjempe mot dommen.

Slik havnet de i trøbbel

Strafferammen på å gi falsk forklaring er mellom seks måneder og fem år, og datoene for rettssakene til Liverpool- og Real Madrid-stjernene er foreløpig ikke satt.

Lovren og Modric er involverte i saken på grunn av sine bånd til Mamic og Dinamo Zagreb. Ifølge dommen mot Mamic, skal Modric og Lovren ha fått utbetalt 50 % av overgangssummene Dinamo Zagreb fikk for deres overganger til henholdsvis Tottenham og Lyon.

Denne overføringen i seg selv var ulovlig, og retten i Osijek mente at de hadde bevis for at pengene så ble ført videre til klubbens mektige direktør og hans familie.

Mamic skal ha signert personlige kontrakter med spillerne via hans sønn, Mario, som inkluderte klausuler om at klubben og spillerne skulle dele overgangssummen. Spillernes pott skulle dermed føres videre til Mamic-familien.

Og i dommen mot Mamic klarte altså påtalemyndighetene å bevise at denne overføringen hadde funnet sted i Modric’ og Lovrens tilfeller.

PS ! Også Sime Vrsaljko, Mateo Kovacic og Andrej Kramaric skal ha hatt lignende kontrakter, skriver the Guardian .