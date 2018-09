PENGEGLIS: Cristiano Ronaldo tjener fett – og genererer enorme inntekter for Juventus. Her sjekker han gresset i Valencia før onsdagens Champions League-kamp. Foto: JOSE JORDAN / AFP

Ronaldo-effekt gir ellevill vekst: Juventus doblet verdi

FOTBALL 2018-09-19T13:25:01Z

Cristiano Ronaldo (33) har scoret sine første Juventus-mål, men påvirkningen hans er aller størst utenfor banen.

Arilas Berg Ould-Saada

Publisert: 19.09.18

Ifølge en rapport av Financial Times, gjengitt av Business Insider , har signeringen av Cristiano Ronaldo nemlig hatt en voldsom effekt på Juventus-aksjene.

Den portugisiske superstjernen signerte for den italienske storklubben den 10. juli. Siden har klubbens verdi skutt i været: Juventus skal nå ha en markedsverdi på 1,5 milliarder euro – over 14 milliarder kroner.

«Juventus tror spilleren representerer enestående økonomiske muligheter, beskrevet av lederne i klubben som ’Ronaldo-effekten’», heter det i Financial Times-rapporten.

Aksjeprisen i Juventus har mer enn doblet seg siden Ronaldos overgang fra Real Madrid. Den 3. juli kostet en Juventus-aksje 0,69 euro – nå er prisen på 1,57 euro, skriver Business Insider.

I praksis betyr det at hvis du hadde 1000 dollar (rundt 8200 kroner) investert i Juventus før Ronaldos overgang, så vil du nå sitte med aksjer verdt 2275 dollar (rundt 18600 kroner) i dag.

– Større muligheter

Ronaldo-effekten har gitt flere utslag: Til tross for at klubben økte snittprisen for sesongkort med 30 prosent, er samtlige 29.300 av dem utsolgt. Juventus solgte over en halv million Ronaldo-drakter på 24 timer etter at overgangen ble bekreftet.

De økonomiske ringvirkningene etter Ronaldo-overgangen har trolig bare begynt: BBC spår at stjernespilleren alene vil føre til 20–30 prosent økning i verdien på TV-rettighetene til italiensk Serie A, som for øyeblikket er verdt 1,4 milliarder euro.

Men det eneste Juventus-fansen bryr seg om, etter fem finaletap siden forrige triumf i turneringen, er om Ronaldo kan bære klubben hele veien til Champions League -trofeet.

– Ronaldos ankomst har økt selvtilliten til alle her, for han er verdens beste. Han er toppscorer i Champions League-historien, det er fakta. Det er logisk at vi kanskje har større muligheter til å nå finalen med ham, sier Juventus-trener Massimiliano Allegri, som har ledet klubben til serie- og cupgull i fire strake sesonger, men også tapt to Champions League-finaler i samme tidsrom.

PS! Statens Pensjonsfond Utland, best kjent som Oljefondet, eier 0,36 prosent av fotballklubben Juventus. Dermed har også vi på bjerget en grunn til å glede oss over Ronaldos overgang. I 2012 eide Oljefondet hele én prosent av Torino-klubben, skriver E24 .