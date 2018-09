KLØR SEG I HODET? Kanskje er det The Clash-sangen «Should I stay or should I go» Marcus Rashford nynner på for tiden. Foto: DAVID KLEIN / REUTERS

Carragher og Shearer uenige om Rashfords fremtid

FOTBALL 2018-09-16T07:18:01Z

Liverpool-legende Jamie Carragher (40) mener Manchester United-komet Marcus Rashford (20) burde forlate De røde djevlene. Og foreslår Everton som hans neste stoppested.

Publisert: 16.09.18 09:18

Den tidligere stopperen, som nå livnærer seg som ekspert på TV, begrunner meningen sin med at Romelu Lukaku er foran Rashford i spisskøen, og at han ikke kan se at Rashford tar over den plassen så lenge Lukaku er i klubben.

– Jeg husker tilbake på da Lukaku var Chelsea, men måtte dra (for å få spilletid) til Everton. Der endte han opp som toppscorer, og det sikret ham overgangen til Manchester United , sier Carragher ifølge Sky Sports .

– Everton, akkurat bak topp seks-klubbene, er en mulig destinasjon for en som Rashford, litt lignende det Lukaku gjorde, fortsetter han.

Slik gikk det forrige gang Rashford var på banen for United...

Carragher peker på at Rashford vil kunne spille uke inn og uke ut som toppspiss for Everton, og beholde plassen sin som akkurat det selv om han skulle gå målløs av banen én kamp eller to.

– Må han forlate United? Jeg mener det. Er han god nok til å ta fra Lukaku plasssen? Er Rashford en god nok midtspiss for et United-lag som skal vinne ligaen eller Champions League? Det er ikke sikkert, sier Carragher.

Ifølge lokalavisen Manchester Evening News er det imidlertid «svært lite trolig» at 20 år gamle Rashford forlater Old Trafford. De har fått tidligere storscorer Alan Shearer i tale, og han taler Carragher midt imot.

– Jeg ville aldri gitt råd om å forlate Manchester United til noen. Det er en av de, om ikke den største klubben i verden, sier han til avisen.

Hatten av for denne Rashford-scoringen:

VGs tips: Uavgjort

Det kan dermed se ut som om Everton må klare seg uten Rashford på laget i overskuelig fremtid, og i nåtiden må laget også klare seg uten flere viktige spillere i kampen mot West Ham. Richarlison (a) er fortsatt utestengt, Michael Keane (f) og Phil Jagielka (f) skadet, Idrissa Gueye (m) høyst usikker og Theo Walcott (a) litt usikker. I tillegg til at Yerry Mina (f) og Andre Gomes’ (m) debuter fortsatt lar vente på seg.

Hjemmelaget har fått en middels åpning på ligaen med 1–3–0, men det er langt bedre en West Ham, som på tross av store kjøp i sommer ligger nederst på tabellen med fire tap av fire mulige. Har langt fra like store skadeproblemer som Everton, og nå begynner det å haste for Manuel Pellegrinis menn. Vi tror London-laget kan dra nytte av motstanderens skadetrøbbel, og går for at de tar sesongens første poeng - uavgjort, altså - til 3,40 i odds .

Begge lag scorer til 1,60 er et enda mer sikkert spill som vi har tro på. Spillestopp er uansett 16.55, og kampen kan du se på TV 2 Sport Premium.

