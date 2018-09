SATT UT AV SPILL: Rune Almenning Jarstein (t.v.) og Kristoffer Ajer er begge skadd. Dobbeltkampen i nasjonaligaen kommer trolig for tidlig for Ajer. Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Halve landslagsforsvaret ute med skade: - Vi må ta en «vareopptelling»

Fem dager før landslaget til kampene mot Slovenia og Bulgaria skal tas ut er halve forsvaret ute med skader.

- Vi må ta en «vareopptelling» i løpet av dagen. For enkelte spillere ser det ikke lovende ut, det må vi innrømme, sier landslagsassistent Per Joar Hansen.

I dag våknet han til nyheten om at landslagsstopper Kristoffer Ajers strekkskade trolig setter ham ut av spill i fire til seks uker. Det var prognosen til Celtic-sjef Brendan Rodgers etter at Ajer måtte halte av banen en halvtime ut i 1–0-seieren over St. Johnstone i den skotske ligacupen i går kveld.

I Trondheim måtte Birger Meling forlate Lerkendal før to minutter var spilt av cupoppgjøret mot Vålerenga . En MR-undersøkelse i dag vil gi flere svar, men er det en strekkskade kan det bli flere uker på sidelinjen for landslagets back.

Sjekker med spillerne

Fra før av er Rune Almenning Jarstein skadet. En lårskade gjør at landslagskeeperen må hvile en stund fremover.

– Vi må kontakte spillerne i dag, sjekke med legeteamene til klubbene og høre hvordan prognosene er. Vi får bare avvente og gjøre en totalvurdering senere i dag, sier Per Joar Hansen.

Allerede tirsdag tar Hansen og landslagssjef Lars Lagerbäck ut troppen til kampene mot Slovenia og Bulgaria i Nations League 13. og 16. oktober. Landslagsledelsen venter til over helgen før de gjør uttaket.

«Moi» snart klar igjen

– Det skal jo spilles kamper også i helgen, så får vi se om vi står overfor et mannefall eller ei, sier Per Joar Hansen.

Han håper Southampton-proffen Mohamed Elyounoussi snart skal være klar igjen etter at han pådro seg en skade på trening som gjør at trolig to kamper ryker.