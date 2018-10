Drillo om Sarpsborg-bragd: – Det verste er at det er helt fortjent

SARPSBORG (VG) (Sarpsborg 08 – Genk 3–1) Patrick Mortensen har skrevet seg inn Sarpsborgs historiebøker med gullskrift.

For med to mål var dansken en sterk bidragsyter til at hjemmelaget fortjent slo gruppefavoritt Genk i tidenes første gruppespillkamp i Europa League hjemme i Sarpsborg.

Og TV2s ekspertkommentator Egil «Drillo» Olsen hadde en fin kveld.

– Det er en kjempebragd. Det verste av alt er det er helt fortjent. De har gjort en meget god kamp, mot et meget godt lag etter å ha tapt seks kamper på rad i eliteserien. Men akkurat nå er dette bare morsomt, sier TV 2-kommentator Olsen.

Tobias Heintz kom inn i det 73. minutt. Han forteller til VG at å få spille kveldens kamp er den støste opplevelsen han har hatt.

– Her hjemme kan vi ta hvem som helst, sier Heintz etterfulgt av et stort smil.

Tomålsscorer Patrick Mortensen syns det var en deilig kamp.

– Og det var deilig å score to mål, sier Mortsen til VG.

– Blir det statue av deg i Sarpsborg nå?

– Jeg tror ikke det. Det skal nok litt mer til, svarer Mortensen.

Spikeren i kista kom et kvarter ut i andre omgang. En god Kristoffer Zachariassen trillet ballen til Mortensen som dro seg innover og curlet ballen i lengste. Etter ellevill jubel måtte publikum måtte gni seg i øynene da de så opp på resultattavlen og så at hjemmelaget ledet med to mål.

– Det er et jordskjelv på gang i Sarpsborg. Dette slår ut på Richters skala i hele Østfold, skrek TV 2-kommentator Kasper Wikestad.

– Det er stort selvfølgelig. Nå er det en gang sånn at vi klarer å få kampen inn i den gata vi ønsker. De ble frustrerte og lot oss komme på overganger. Vi var sterke på dødball og trøkka dem bakover. Jeg er kjempestolt av gutta som mobiliserer og får så mye ut av seg sjøl. Det er et knakendes godt lag vi møter, sier Geir Bakke til TV 2.

Eksploderte

Men det var ikke ufortjent, og Sarpsborg startet kampen klart best.

Etter bare fem minutter eksploderte det i Sarpsborg. Hjemmelaget rullet fint opp på høyresiden og ballen ble slått inn til Patrick Mortensen inne i feltet. Skuddet ble først blokkert da han klinket til på direkten, men så kom et øyeblikk for historiebøkene i Sarpsborg:

Ballen havnet hos høyreback Jon-Helge Tveita som fyrte av et skudd med retning utenfor mål. Men på elegant vis flikket Mortensen skuddet i lengste hjørne med hælen, og sendte samtidig hele Sarpsborg til himmels.

Også bortelaget skulle hatt anledning til å markere foran torsdagens kamp – det var klubbens kamp nr. 100 i europacup.

Svarte med en gang

Og Genk-trener Phillippe Clement tok nok en alvorsprat med sine spillere i pausen, for i andre omgang kom gjestene ut i hundre. Leandro Trossard lurte Tveita og skjøt under keeper Aleksandr Vaasyutin som ikke var raskt nok nede.

Da var det nok mange som tenkte at lufta kom til å gå ut av ballongen for de blå og hvite, men under fem minutter senere svarte Sarpsborg.

Et langt innkast fra Joachim Thomassen ble stusset videre inn i feltet. Etter litt klabb og babb landet ballen foran Kristoffer Zachariassen som scoret fra kort hold.

Belgisk fotball har kanskje ikke veldig høy status i Norge, men det var ikke noe smålag som møtte opp på kunstgresset i Sarpsborg. Så sent som i fjor tok Sander Berge og lagkameratene seg helt til kvartfinalen i Europa League.

Sarpsborg, som ble stiftet i 2008, er på sin side i europacup for første gang. Aldri før har det vært så mange på kamp i Østfold-byen som torsdag kveld. Den nye publikumsrekorden er på 7885.



1200 nye plasser i rekordfart

I forkant av gruppespillet i Europa League måtte publikumskapasiteten på Sarpsborg stadion utvides for å tilfredsstille UEFAs krav. For 4 millioner kroner ble 1200 nye plasser bygget i rekordfart.

Kanskje undervurderte belgierne Sarpsborg, og kanskje fikk de en hjemmefordel av underlaget.

Kun ett av lagene i den belgiske toppdivisjonen – Genks region-rival Sint-Truidense – spiller på kunstgress. Hjemmelaget hadde dermed langt mer erfaring med det raske underlaget enn gjestene fra Belgia.

28 kamper uten tap

Men på onsdagens pressekonferanse avviste trener Phillippe Clement at underlaget er noe de har brukt krefter på i forkant av kampen, og sa at det eneste han fokuserer på er å vinne kampen uavhengig om den spilles på gress, kunstgress eller på en parkeringsplass.

Trener Geir Bakke lovte før kampen at Sarpsborg 08 skulle «se ut som et fotballag igjen» mot Genk etter å ha tapt syv strake kamper.

Genk hadde på sin side spilt 28 kamper på rad, alle turneringer og treningskamper inkludert, uten å tape før kampen i Østfold torsdag kveld.

Geir Bakke fikk rett og stanset Genk.

