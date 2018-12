FKH-TRENER - I HVERT FALL ENN SÅ LENGE: Eirik Horneland. Foto: Ness, Jan Kåre / NTB scanpix

RBK i nye trenersamtaler med Haugesund-treneren

FOTBALL 2018-12-20T14:31:38Z

Det har vært nye samtaler mellom FKH-trener Eirik Horneland og Rosenborg. VG vet at det vil komme en avgjørelse ganske raskt nå.

Publisert: 20.12.18 15:31 Oppdatert: 20.12.18 16:03

Horneland var, i utgangspunktet kun aktuell som assistent/trener. Men nå kan det likevel være at han blir RBKs nye hovedtrener.

Nyheten kommer litt over en uke etter at Haugesund-leder Ole Henrik Nesheim slo fast at Horneland blir i klubben.

Da kunne også VG avsløre at Horneland hadde takket nei til et tilbud fra trønderne .

Ifølge Adressa er imidlertid siste ord i saken ennå ikke sagt.

– Etter det Adressaavisen kjenner til, har Horneland hatt nye, konkrete samtaler med folk i RBK-leiren siden forrige tirsdag. Han er dermed en svært aktuell kandidat til å bli Rosenborg-trener fra og med januar 2019, skriver lokalavisen torsdag.

VG sitter på samme informasjon, og får i tillegg opplyst at det torsdag har blitt satt unormalt mange spill på Horneland som ny RBK-trener - og at spillene har blitt satt fra Haugesund-området.

Forskjellen fra de nye samtalene og de forrige er at han nå skal være aktuell som RBKs nye hovedtrener, mens han i utgangspunktet var aktuell som assistent/trener i tospann med danske Kasper Hjulmand fra sommeren av .

VG vet at Rosenborgs sportssjef Stig Inge Bjørnebye lenge har vært en beundrer av Horneland, for måten han trener spillerne sine på. «Høyoktan»-fotballen til FKH er noe som har imponert Bjørnebye, i tillegg til Hornelands personlighet.

RBK sliter med å finne ny trener, men kan uansett minnes denne feiringen:

VG kommer tilbake med mer!