MATCHVINNEREN: Alisson ble Liverpools store, store helt, to minutter på overtid. Foto: PAUL ELLIS / AFP

Fullroser Alisson etter Liverpool-avansement: – Kanskje verdens beste

FOTBALL 2018-12-12T03:21:30Z

Den brasilianske målvakten ble hentet for en rekordsum i sommer. Og før halvspilt sesong har han betalt tilbake - med renter.

Publisert: 12.12.18 04:21

– Det er disse situasjonene man henter kanskje verdens beste keeper for. Akkurat de situasjonene der er forskjell på videre spill i Champions League og ikke, sa Brede Hangeland i TV2-studio etter kampen.

To minutter på overtid, kom situasjonen som kunne endret alt.

Napoli trengte én scoring, én fattig scoring, for å sende Liverpool ut og Napoli videre i Champions League.

Og da ballen datt ned i beina på Arkadiusz Milik alene med den brasilianske målvakten, kunne Champions League-drømmen blitt knust ved først hinder.

Men Alisson kastet seg ut, gjorde seg stor, og stoppet den polske måltyven på mirakuløst vis:

– Tenk på hvor stor forskjell det er på hvordan man snakker om keeperne til Liverpool. Etter den Champions League-finalen i mai, og etter den situasjonen i dag. Karius var liksom verdens dårligste, nå er Alisson verdens beste, istemte Simen Stamsø Møller i samme studio.

Han sikter til de to tabbene til Alissons tyske forgjenger , som sørget for at Liverpool tapte Champions League-finalen mot Real Madrid. Hos konkurrentene i Viasat, var de enige:

– Han er litt som David de Gea i fjor. Vi snakker om hvor mange ganger han har reddet Liverpool, sa Petter Veland.

Alisson har ikke bare vært klok. Som her:

Herrene i studio fikk også støtte av stopper Virgil van Dijk, som kanskje burde blitt utvist i løpet av første omgang:

– Det er derfor han er der ... neida, han er fantastisk, og han har hatt en fantastisk sesong, sa han i det TV 2-viste intervjuet.

Liverpool-manager Jürgen Klopp ble intervjuet av Jamie Carragher på dansk TV, og la heller ikke noe mellom om sin sisteskanse.

– Hvis jeg hadde visst at Alisson var så god som dette, ville jeg betalt dobbelt så mye for ham! Jeg har aldri sett en redning som det, for meg var ballen inne ...

Men både Klopp og Liverpool slapp med skrekken. Og det takker de Alisson for.