Bjørnebye om kritikken: – Jeg er for gammel til å bry meg om sånt

FOTBALL 2018-08-16T20:36:47Z

LERKENDAL (VG) (Rosenborg-Cork City 3–0, sammenlagt 5–0) Rosenborg holdt etter hvert lekestue med irske Cork City. Dermed er trønderne bare ett steg unna et nytt Europa league-eventyr.

Erik Eikebrokk

Publisert: 16.08.18 22:36 Oppdatert: 16.08.18 23:50

Etter en shaky, og mildt sagt dårlig start på hjemmekampen mot de grønnkledte irene, roet bosniske Besim Serbecic de trønderske nervene, da han utnyttet dårlig keeperarbeid 26 minutter ut i første omgang.

– Det var herlig å score, men det viktigste var å gå videre, sier Serbecic til VG etter kampen.

Da Aleksander Søderlund bredsidet ballen i tomt mål åtte minutter senere var all tvil ryddet av veien.

Resten av kampen ble en parademarsj i duskregnet på Lerkendal.

– 5-0 sammenlagt i tredje kvalifiseringsrunde er ok. Det er ting å forbedre i dag, men vi må se på det resultatmessige. Nå ser vi videre, sier Rosenborgs sportslige leder Stig Inge Bjørnebye, til VG.

Sterkt lag

Med startoppstillingen viste Rosenborg-trener Rini Coolen at han ikke tok lett på kampen, selv om trønderne vant 2–0 i bortekampen for én uke siden.

Kampen var den første siden supercupfinalen mot Lillestrøm, den 26. april, at bosnieren tillit fra start. Even Hovland var den eneste av Rosenborgs antatt beste tilgjengelige spillere som fikk hvile.

– Jeg visste at jeg kom til en stor klubb, og at jeg må jobbe hardt for å få spilletid. Tålmodighet har vært veldig viktig, sier Serbecic.

Trondsen-show

Pasninger bakover i banen, dårlige touch og lavt tempo i angrepsspillet, gjorde at det tok lang tid før Rosenborg festet skikkelig grep om kampen.

Serbecics scoring så ut til å gi trønderne selvtillit, og da Anders Trondsen løp fra alt og alle på venstre kant, ti minutter før pause, gjorde han resten av jobben enkel både for målscorer Søderlund og resten av Rosenborg-laget.

– Det er aldri feil å bidra med litt målpoeng, sier Trondsen, som er linket til det italienske Serie A-laget Atalanta.

– Jeg er Rosenborg-spiller, og det er det jeg forholder meg til. Jeg har ikke noe bag stående her.

Kun store summer

Overfor VG sier Rosenborgs sportslige leder, Stig Inge Bjørnebye, at det kun er store summer som kan få Rosenborg til å selge spillere nå.

– Jeg er helt klar på at det ikke blir salg, det er kun store summer som kan endre det, sier han.

Bjørnebye forteller at han var på aha-konsert samtidig som overgangsvinduet stengte natt til torsdag, og sier følgende om kritikken som har kommet i etterkant:

– Jeg er for gammel til å bry meg om tabloide vinklinger på det, så jeg vil ikke si noe om den kritikken. Jeg har fått ekstremt mange positive tilbakemeldinger på de to signeringene, fra markedet og fra klubber.

Parademarsj og trampeklapp

Andre omgang ble som en parademarsj å regne for Rosenborg. Etter 57 minutter var Trondsen igjen på farten, og denne gangen var rollene fra 2–0-målet byttet om, nå med Søderlund som tilrettelegger.

Trondsens skudd fra åtte meter gikk mellom beina på Cork-keeper McNulty, og med det 3–0. Hjemmepublikummet, som bare var åtte tusen i tallet, jublet for scoringen - og avansement - med trampeklapp.

Om én uke kommer makedonske Shkëndija til Lerkendal, for den første av to kamper i fjerde og siste kvalifiseringsrunde. Vinneren går til gruppespillet i Europa league.

Da er det alvor.

PS ! Også Molde og Sarpsborg 08 tok seg videre på strålende kveld for norsk fotball.